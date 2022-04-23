新公司加薪一成　打工仔隨口講加三成獲老闆留人　結果劇情神反轉

除了公司文化，薪酬福利同樣是打工仔轉工最大誘因。有連登討論區網民最近發文指，收到新公司開出加薪一成的工作機會，當他向老闆請辭時，他隨口說對家加三成人工，不料老闆竟一口表示願意加薪相同幅度，問他是否願意留在公司。樓主翌日便回覆老闆稱有意留下來，但此時老闆卻聲稱為了其工作前景，建議他到新公司發展。



有網民發文指收到新公司開出加薪一成的工作機會，當他請辭時，老闆竟一口表示願意加薪三成，當下讓樓主非常苦惱。（GettyImags）

網民「籃球員」在連登討論區發文，表示日前獲新公司取錄，對方更願意支付比他現有薪金多一成的人工，他其後與現職老闆請辭，老闆好奇新公司開出多少薪金，「我隨口話加咗30%」，惟老闆聽後竟直接指「如果我都出呢個價，你會唔會留」，樓主當下不知該如何反應，僅表示需時考慮。

樓主仍心大心細，遂發帖求教網民應否接受老闆的建議，部份網民認為他應留在現職公司，始終薪金相差一段距離。樓主在有決定後，翌日傳短訊給老闆，內容指「考慮過照琴日你嘅offer，想留返低幫公司手，呢段時間都難搵人」，未料老闆卻回覆「雖然人工畀得起，但係如果留返低就要繼續做你唔多鍾意嘅嘢，為咗你career path更好，希望你新公司發展愉快」，態度在一天之間180度轉變。

樓主翌日告訴老闆表示願意留下，對方的態度卻180度轉變，稱希望他到新公司發展。（GettyImages）

帖文一出，有網民認為樓主的老闆只是一時口快說錯話，「佢係話如果咋」、「佢都後悔出咗+30%嘅口頭offer」、「老細口吻即係唔打算留你啦，面對現實」、「佢擺明係想縮」，不少人建議樓主不要吃回頭草，並指出公司很大機會要求他出示另一公司的錄用證明，屆時便會被識穿，「據我經驗好多時老細搵到個人代你就會炒你」、「大公司的話，HR一定要你放低offer letter啦，到時發覺你亂噏就收唔到科」。

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「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

