月薪1.4萬每日工作少過半個鐘　惟從未加人工　港女猶豫應否轉工

香港人經常呻上班忙碌壓力大，希望遇到一份輕鬆的工作，但有人遇到一份「䟴䟴腳」都有錢收的工，卻煩惱人工太低。facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，30歲女網民Zita做了一份工4年，月薪1.25萬元，從未加過人工，雖然與同齡朋友相比，人工相差一大截，但由於這份工太舒服，令她不想轉工，「每日真正做嘢嘅時間加加埋埋肯定少過30分鐘」。不過，最近Zita眼見剛出社會工作的妹妹，做侍應也有1.4萬多元月薪，令她覺得很慚愧，「呢幾年就好似白過咁樣」，內心有點難受，因此投稿問其他網民應否繼續做這份工。



30歲女網民Zita做了一份工4年，月薪1.25萬元，從未加過人工，但這份工太舒服，「每日真正做嘢嘅時間加加埋埋肯定少過30分鐘」，令她不想轉工。（《朝5晚9》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者Zita的投稿文章，她表示做了一份工4年，月薪1.25萬，未扣強積金，從未加過人工，而同齡朋友月薪有數萬元，最低月薪的朋友也有2萬多。她對於自己人工確實有少許自卑，但又不捨得辭職，因份工太舒服，「每日真正做嘢嘅時間加加埋埋肯定少過30分鐘」。

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不過Zita指出，「懶呢樣嘢會成為習慣」，有時與朋友聊天，知道自己的人工少過其他人一大截，都不止一次有想轉工的衝動，但一想到這份工這麼舒服，除了不捨得外，都很擔心不適應外面正常公司的工作節奏，「如果跳咗出去最後捱唔住冇得撈，你畀幾多人工我都冇用啦」，所以轉工一事「長期得個諗字」，沒有鬥心是她本身的性格，而且她與家人同住，沒經濟壓力，但有時也會覺得自己很頹。

Zita續說，妹妹剛出社會上班，完全沒有工作經驗，做侍應也有1.4萬多元月薪，令她有一刻覺得很慚愧，雖然文職與侍應工作性質不同，不可直接比較，但想到自己工作多年，人工低過剛畢業的妹妹，「呢幾年就好似白過咁樣」，內心都有點難受。

Zita表示，上班沒事做通常都是「數手指同埋吹水」，她曾因人工低想過轉工，但擔心適應不到正常公司的工作節奏而作罷。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

Zita之後問其他網民，若他們做一份月薪只得1.25萬元的工作，入職4年沒加過人工，可見的將來也似乎不會加人工，「不過份工就舒服到暈」，每日真正工作的工時很短，會否繼續做下去。

網民紛紛留言說，「睇年齡，過咗50唔好走，30多啲都可以走」、「呢類工比較啱中年本身又唔等錢使、等退休嘅人」、「咁都唔珍惜，根本就係畀你秘撈專用」、「四年，part-time master（兼讀碩士）都讀完吧。冇鬥心，不肯走出舒適區，點幫到你？」。

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