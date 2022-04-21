網紅燒銀紙博百萬點擊　貼埋法例知法犯法　玩太大遭央行告恐坐監

為博眼球都不應玩得如此大！菲律賓一名TikTok網紅早前上傳影片，公然燒一張20元披索（約3港元）來點燃烈酒，由於他在影片提及相關法律，相信知道自己在犯法，許多網民批評影片一點都不有趣，但仍收穫100萬次點擊。不過，影片最終真的引起菲律賓中央銀行（BSP）關注，將提告損毀貨幣罪，罰款之餘，更可判處5年以下監禁，令網民再湧入其帳號留言「5年刑期在等你」。更大鑊的是，調查人員認為他是在網上公然犯罪，再涉嫌違反非法言論和網絡犯罪預防法，恐怕真的玩太大了。



菲律賓有TikTok網紅拍片爆鈔票，引起當地央行關注，決定提告。（TikTok影片截圖）

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想要點擊率也要用合情合理的方法，最緊要合法。菲律賓一名TikTok網紅月初上傳影片，用打火機點火燒一張20元披索鈔票，再用來點燃烈酒。他在影片描述還明確寫出當地247號法例條文，明顯知道銀紙是違法行為。許多網民批評他這樣做一點都不有趣，惟影片「如願」收穫百萬點擊率。

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不過，當地傳媒報道，影片真的引起菲央行關注，已決定要對該名網紅提告，指控他涉嫌違反247號法令，禁止塗污、損毀、撕爛、燃燒、破壞貨幣，違者可處以2萬披索（約3000港元）以下罰款或／及處以5年以下監禁。消息一出許多網民再次湧到影片留言，恥笑他「5年監禁來了」、「你上新聞了，祝你好運」。

事件手尾亦未完，央行高級調查官指，片中鈔票是菲律賓國有財產，事件已被公眾強力譴責，在警方協助下已鎖定該網紅身份及住所，他的行為還涉嫌違反非法言論和網絡犯罪預防法，強調社交平台一樣位於法網之內，「你無處可逃」。

（綜合）