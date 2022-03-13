22歲媽賣BB還賭債勁後悔　哭訴望尋被「領養」兒　律師：販賣兒童

人口販賣變「領養」，換個說法就當無犯法？菲律賓1名22歲新手媽媽日前亮相當地電視節目，因她早前以4.5萬披索（約6,700港元）的代價，讓1名陌生人「領養」她8個月大的寶寶，然後她用了那筆錢去還賭債，事後非常後悔想要回孩子。寶寶的生父對事件毫不知情，而孩子已不見了8天，如果對方肯歸還，他一定會還錢。事件被網民鬧爆，認為該名媽媽明顯是在賣孩子，卻美其名讓人「領養」。當地律師指，有關行為已屬販賣兒童，買賣雙方最高可判終生監禁。



菲律賓一名22歲媽媽賣8個月大寶寶來還賭債，後悔想領回寶寶。（GMA新聞截圖）

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該外菲律賓22歲媽媽日前上當地新聞節目，自爆以4.5萬披索的價錢，讓1名陌生人「領養」她8個月大的孩子，款項用以償還自己玩網上鬥雞博彩（e-Sabong）的賭債，現在她希望要回寶寶。她表示交易始於1個收養孤兒的群組聊天，她於3月1日收到一個陌生人訊息，說有興趣領養她的寶寶，對方說可以提供2萬披索的費用，且有人可以開出更高價錢。媽媽則希望收到5萬披索，雙方討價還價後，最終以4.5萬披索的「領養費」成交。

3月3日，雙方去到馬尼拉東北部奎松市的快餐店見面，對方要求媽媽提供身份證明及簽署一些文件，她沒有取得文件的副本，也沒有領養人的照片，收錢後就讓對方把孩子抱走。媽媽很快就後悔了，向那班人發訊息，說想要回孩子，但馬上被封鎖，「我希望和她們溝通要回孩子」，媽媽傷心地表示願意還錢，只希望要回小孩。

孩子生父受訪時，說根本不知道賣寶寶的事，批評生母賭博成癮才會導致現時局面，大罵她已經因為沉迷網上鬥雞欠下很多債務，沒想到連孩子都賣掉。他現在每晚難以入睡，不習慣家裏沒了寶寶，「我的孩子不見了8天，我只想他們將孩子還回來」。

事件引起網民嘩然，因為故事情節根本是在販賣兒童，竟然被講成「領養」，「這明顯是販賣兒童，她用了寶寶來換錢」，許多人毫不同情這名媽媽，「你沒有資格做媽媽，應該早點坐監」、「沒有你孩子會過得更好」。

當地律師指，他們的行為可被視作販賣兒童，「你收錢讓人領養自己的小孩，是法律上販賣兒童的方式之一」，據當地虐待兒童法，買賣12歲以下兒童屬販賣兒童罪，買賣雙方都需付刑事責任，最高可判終生監禁，並處以200至500萬披索（約30至75萬港元）罰款。他提到孤兒院和兒童保育機構有很多待領養孩子，但一定要遵從既定的手續。

（綜合）