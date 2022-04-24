質疑阿媽夾埋親戚介紹男仔　20幾歲單身港女反感：唔慌好樣啦

現今社會追求婚姻戀愛自由，單身並不是罪，若有心急父母或親戚介紹異性「相睇」，覺得反感大可婉拒，想認識新朋友見面亦無妨。有20多歲港女於討論區發文大呻，日前媽媽與一群三姑六婆閒話家常時提到她現時單身，其後有名住在附近的嬸嬸向她介紹1名現時也是單身的男生，稱當認識多個新朋友。她認為不需急於拍拖，媽媽卻力讚該名男生並勸她去見面，她反感道「成件事都唔知係咪我阿媽夾埋其他親戚，想塞個男朋友畀我」。



有名20多歲的單身港女於討論區發文大呻，日前有親戚向她介紹男生，媽媽贊成見面，認為可當認識新朋友，但她覺得很反感及困擾。（《二十五，二十一》劇照）

該名港女於香港討論區以「無拖拍就想夾埋啲親戚求其塞個男人俾我？」為題發文表示，媽媽與一群三姑六婆聊天時形容她很可憐，經常被男人欺騙感情，至日前有住在附近的嬸嬸突然問她何時有空，稱有朋友的兒子現時也是單身，想介紹給她當認識多個新朋友。

樓主婉拒並指出「而家都唔急住搵男朋友，加上自己覺得依家咩年代呀，仲要靠相睇咩」，但媽媽勸她去見面，「食個飯當識多個新朋友」，她無奈道「我真係唔需要咁多朋友，同埋要人介紹女仔畀佢識，我諗個樣都唔慌好得去邊啦」。

樓主無奈道「我真係唔需要咁多朋友，同埋要人介紹女仔畀佢識，我諗個樣都唔慌好得去邊啦」。（《社內相親》劇照）

她續說，「阿媽唔知咩料力撐個男仔，好似講到佢識咁樣」，大讚該名男生是「好仔」，為人孝順，懂得投資，平日上班只是當打發時間。她質疑道「如果真係講到咁有本事，就唔使搵人介紹女仔畀佢識啦，成件事都唔知係咪我阿媽夾埋其他親戚，想塞個男朋友畀我」。

有網民指出，「唔想你咪拒絕人囉」，不過不少網民建議可先見面當認識新朋友，「去見下囉，出嚟呢個社會做嘢，識人好過識字，所以咪當識多個朋友囉」、「樓主，識男仔就係等於拍拖？你係咁諗，嗰個男仔都未必係咁諗啦，識多個朋友，有乜問題？話唔定人哋好nice，好啱傾呢，who knows？」、「識多個朋友又冇壞嘅，如果見面時覺得唔對路，咪冇下次兼夾再同番妳親戚投訴（或者大吵大鬧），我相信佢哋以後都唔會再煩妳」。

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