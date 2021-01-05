30歲台女憑實力單身3年　相親網上交友全失敗　擇偶條件掀熱議

找尋另一半，有人是一見鍾情憑感覺，有人則早早列出擇偶條件。最近有30歲台女網上發文抱怨，指自己單身3年多，嘗試過「相睇（相親）」、聯誼和網上交友，但都一無所獲。她在帖文列出數項理想伴侶條件，求教網民「是不是我的擇偶條件有問題？」，立即引來熱議。

有台女網上發文抱怨一直無法「脫單」，並列出自己的擇偶條件，但遭網民質疑她自視過高。（電影《29+1》劇照）

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現年30歲的事主在Dcard討論區發文，表示目前月薪4萬多台幣（1萬多港元），身高體重分別1.6米和50公斤，「長相中等」，至今已單身3年多，更明言「一直很想交男朋友，很想結婚」，因此已嘗試透過相親、聯誼和網上交友找尋合適對象，但始終未能成功「脫單」。

事主指出，其上一任男友月薪10萬台幣以上（約2.8萬港元），自己擇偶條件如下：

- 外表不用太帥、身高不能低於170 - 中等身材 - 月薪10萬以上，工程師佳 - 要有車有房

她慨嘆表示，「目前能試的都試了」，也曾花錢找相親會館去結識更多異性，卻遇到很多奇怪的人，「都是年紀40（歲）左右，外在肥腫，要求要是處女，講話把我當員工的」，一直無法開花結果，讓她不禁直呼「為什麼還單身？」，並向網民問道：「是不是我的擇偶條件有問題？」。

台女在過往3年多曾以相親、網上交友等方式結識異性，但一直不成功。（電影《剩者為王》劇照）

不少網民認為樓主訂下的擇偶條件要求太高，稱「妳說自己相貌普通，有錢的男生也會挑比妳年輕漂亮的好嗎」、「妳可能把有車有房想得太容易了」，甚至稱她為「台女典範」。有網民更質疑樓主說，「年紀40妳不要，肥胖的妳不要，代表妳對外表也有一定的要求」、「我看你只想結婚當少奶奶」。

（Dcard）

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