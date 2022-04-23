吓！電視螢幕內驚現活飛蛾　廠商話正常現象　網民：真3D電視

看電視居然發現螢幕內有活飛蛾！內地有市民購買一台電視後，近日發現電視螢幕竟然有活飛蛾在飛，更在角落見到兩隻蟲子，質疑密封電視怎會有蟲飛入去。電器店職員解釋，電視機有很多孔洞，可能是由擴熱孔飛入去的，但當事人無法接受，網民笑稱她在看「真3D電視」。不過，廠商及專家都先後確認這種情況真實存在，飛蟲有機會經隙縫和散熱孔跑入電視內，屬正常現象，但維修人員也認為有飛蛾進去後還產了卵，「1年、10年也遇不到幾個」，將電視送回廠作整修。



張女士發現去年購買的電視機螢幕內有飛蛾。（河南電視民生頻道截圖）

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鄭州張女士最近向河南電視民生頻道《小莉幫忙》求助，事源她去年買入一台夏普（Sharp）電視機，近日看電視見到有飛蛾飛來飛去，走近才發現是在電視螢幕裏面，角落還有2隻蟲子。張女說現在家人看電視都很害怕，希望商家提供說法。

不過，出售電視的電器店認為，電視機背面很多孔洞，蟲子大可經通風散熱口飛入去。張女反駁，按其說法機身後有蟲子可接受，「前面有蟲子我不認可」。店家指飛蛾會撲向光亮處，這很正常，只要打開電視機殼清理就可以，又提到有保養應該找廠商處理。夏普人員表示要派維修人員作檢查。

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網民笑言張女士一家正看真正的生物頻道，但不少人認為蟲子會跑入電視很平常，但進入螢幕就不正常了。

後來夏普官方人員上門維修，解釋電視在無塵環境生產，但過去的確有不少蟲子飛入電視的案例。維修人員表示，電視玻璃液晶面板會熱漲冷縮，可能會出現隙縫，如果壓得膨脹系數不一樣，可能會碎，加上電視運作時會發熱，飛蛾又是喜光昆蟲，會吸引到牠們飛入去。工廠分析認為，飛蛾是經前面的隙縫飛進去，是正常現象，夏天開窗又長期開電視就有機會發生，惟有飛蛾跑進入還產卵是極罕見例子，「1年、10年也遇不到幾個」，事件和出產質量無關，但會送回工廠整修。

河南農業大學植物保護學院農藥系副教授趙特亦回應指，這情況真實存在，不時會接到類似的查詢。飛蛾喜歡光和熱，可能通過散熱孔或隙縫鑽入液晶螢幕，晚上看電視可能會把牠引進來，其他甲蟲也有機會。他教路，如廠商願意在散熱孔及隙縫加防蟲網，就能解決這問題。

（綜合）