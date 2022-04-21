港女發明星夢險被騙　經理人逼買點數卡換試鏡合約　台警及時阻止

年輕人努力追夢當然值得鼓勵，但也要小心墮進不法之徒的騙局。1名在台灣高雄讀書的20歲香港女生一直懷有明星夢，早前在網上平台認識了自稱任職經理人的男子，雙方傾談甚歡。直至討論合約時，經理人要求港女購買價值3萬元新台幣（約8062港元）的遊戲點數卡作為保證金，以換取試鏡機會。幸好港女付款前，便利店店員發現不妥，及時報警阻止騙案。



在台灣高雄讀書的20歲香港女生一直懷有明星夢，早前在網上平台認識了自稱任職經理人的男子，沒料對方竟是騙徒所扮，要求她購買遊戲點數卡換取試鏡機會。（網上圖片）

事發上周日（17日），在高雄讀書的20歲陳姓港女，獨自到當地三民區1間便利店，要求購買價值3萬元新台幣的遊戲點數卡，店員察覺情況有異，立即報警要求協助。警方趕至現場時，陳女顯得不知所措，更一度嚇至哽咽，警員只好耐心了解，安慰稱「妳不要擔心，警察會保護妳」，才令她鬆一口氣，道出事件經過。

原來陳女自覺外表甜美、身材婀娜多姿，一直懷有明星夢，早前在網上認識了自稱任職經理人的男網友，兩人交談甚歡。直至上周日（17日），雙方談及經理人合約事宜，男子要求陳女先繳付保證金換取試鏡機會，指示她購買價值3萬元台幣的遊戲點數卡，強調事後會退還現金。當陳女表現猶豫時，男子更曾語帶恐嚇稱「若不配合就要找麻煩」、「我知道你在哪裏」等說話，嚇得她急忙照辦，幸好及時遇上警員。

港女稱「經理人」一度威脅能找出其住處對她不利，令她急忙按對方指示打算購買點數卡。（網上圖片）

警員得知經過，便向陳女解釋恐嚇是詐騙集團的常見伎倆之一，目的是讓事主陷入恐慌，不得不按指示而行。最終陳女在警員耐心安慰及教導下，驚覺自己險墮騙案，即時將「經理人」的聯絡方式封鎖，保住個人財產。

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