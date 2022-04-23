人妻大呻老公對外傭好過自己　讚細心仲笑住眉來眼去：叫我點忍？

好的工人姐姐可遇不可求，有人會視外傭為家人，但亦有人不習慣多了陌生人在家居住。有港媽發文指，丈夫對其照顧女兒的方式意見多多，「開親口都冇句好聽說話」，反而對着工人姐姐卻總是笑臉迎人，讚她細心，港媽更形容2人眉來眼去，質疑有古怪，「叫我點樣忍？」。



港媽表示，丈夫經常批評她教女兒教得差，又指責常跟她玩耍，令她荒廢學習。（《寶寶大過天》劇照）

該港媽在親子王國討論區，以「C6（死佬）對工人姐姐仲好過我」為題發帖，指丈夫任職運輸業，平時早出晚歸，主要由她和工人姐姐照顧女兒，一向見面時間不多。港媽表示，因第五波疫情，丈夫開工日子減少，多了時間留在家中，經常對她照顧方式意見多多，如女兒剛升小學未能跟上課程，就批評她教得差，又指責常跟女兒玩耍，令她荒廢學習。

反之，只要工人姐姐照顧女兒洗澡吃飯時，丈夫即「笑笑口」，又大讚她細心，照顧得宜，而工人姐姐亦經常提起丈夫，「成日話sir交帶落呢樣嗰樣，同個C6眉來眼去，又唔聽我呢個mum講」，質疑他倆疑有特殊關係，「都唔知佢哋係咪有路？叫我點樣忍？」。

有港媽發文指，丈夫對其照顧女兒的方式意見多多，「開親口都冇句好聽說話」。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民認為「有路唔出奇」，的確要小心處理，「屋企裝個CAM，就知清楚」、「炒咗佢，無謂留個不安份嘅工人」；亦有人指其丈夫可能只是對外人客氣，對自己人卻要求多多，「男人好煩，明明兩個女人都做同一樣嘢，永遠都覺得係外人最好，外人最了解佢」，而且丈夫亦可能單純地想留住個好幫手，「想keep（保持）住佢好有功用，所以好配合工人姐姐」，未必有什麼蠱惑。

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