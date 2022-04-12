阿媽叫工人姐姐「烚」糯米雞　慘變災難現場　網民爆笑：等收水

本港有不少家庭都會將家頭細務交給外傭處理，但間中或會因溝通問題而鬧出笑話。1名網民早前在討論區分享笑料，表示家中的工人姐姐日前問樓主母親該如何加熱糯米雞，應「steam or boil（蒸還是烚）？」，不料母親竟回答後者，外傭於10分鐘後到廚房查看，才驚覺糯米雞已面目全非。



樓主指，母親日前竟叫工人姐姐將糯米雞拿去「烚」，結果變成暗黑料理。（連登討論區照片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主於連登討論區以「老母叫工人拎個糯米雞去烚」為題發文，先指過去經常在討論區上看到別人家的暗黑料理，「點知會發生喺自己屋企」。他表示，早前在家中聽到工人姐姐拿着糯米雞，向樓主母親問道「mum steam or boil（蒸還是烚）？」，母親則態度堅定地回答「you have to boil this don’t steam（這拿去烚，千萬不要蒸）」，樓主當時在房間內，故沒有留意到悲劇即將來臨。

該份糯米雞就這樣被浸在水中白烚超過10分鐘，不久工人姐姐大驚，告訴樓主母親指糯米雞「煮爛了」，母親緊張地到廚房查看，才發現糯米雞已經「返魂乏術」，只能着工人姐姐將糯米雞掉棄。

糯米雞被白烚超過10分鐘，不久工人姐姐到廚房看一眼，驚呼糯米雞「煮爛了」。（連登討論區照片）

親眼見證糯米雞的悲慘下場後，樓主在帖文不禁開玩笑指「好彩細個大部份起居飲食係工人司機負責，照顧到我牛高馬大，如果係老豆老母我死咗了」，又透露母親雖然已60多歲，但連公仔麵也未曾煮過，可謂從不下廚。

家家都有難以超越的暗黑菜單，大批網民看後均大爆笑，留言稱「煮多陣收水變意大利飯」、「隔走啲水佢，就可以煮濕炒糯米飯」、「拎消費券買多10隻返嚟再整過囉」，有人則提議樓主不妨試食，說不定能開發新菜式，「荷葉糯米粥」、「建議樓主連水飲，唔好浪費啲精華」。

家人不諳廚藝，其煮食創意隨時嚇人一跳！有網民早前就在討論區齊齊分享，阿媽曾用過何種騎呢材料煲湯，有人直言是暗黑料理比賽▼▼▼



暗黑料理｜連登仔大呻飲燒賣芝士腸湯 網民熱論阿媽最癲煲湯材料（01熱話製圖）