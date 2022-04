阿媽叫工人姐姐「烚」糯米雞　慘變災難現場　網民爆笑：等收水

本港有不少家庭都會將家頭細務交給外傭處理,但間中或會因溝通問題而鬧出笑話。1名網民早前在討論區分享笑料,表示家中的工人姐姐日前問樓主母親該如何加熱糯米雞,應「steam or boil(蒸還是烚)?」,不料母親竟回答後者,外傭於10分鐘後到廚房查看,才驚覺糯米雞已面目全非。



樓主指,母親日前竟叫工人姐姐將糯米雞拿去「烚」,結果變成暗黑料理。(連登討論區照片)

樓主於連登討論區以「老母叫工人拎個糯米雞去烚」為題發文,先指過去經常在討論區上看到別人家的暗黑料理,「點知會發生喺自己屋企」。他表示,早前在家中聽到工人姐姐拿着糯米雞,向樓主母親問道「mum steam or boil(蒸還是烚)?」,母親則態度堅定地回答「you have to boil this don’t steam(這拿去烚,千萬不要蒸)」,樓主當時在房間內,故沒有留意到悲劇即將來臨。

該份糯米雞就這樣被浸在水中白烚超過10分鐘,不久工人姐姐大驚,告訴樓主母親指糯米雞「煮爛了」,母親緊張地到廚房查看,才發現糯米雞已經「返魂乏術」,只能着工人姐姐將糯米雞掉棄。

糯米雞被白烚超過10分鐘,不久工人姐姐到廚房看一眼,驚呼糯米雞「煮爛了」。(連登討論區照片)

親眼見證糯米雞的悲慘下場後,樓主在帖文不禁開玩笑指「好彩細個大部份起居飲食係工人司機負責,照顧到我牛高馬大,如果係老豆老母我死咗了」,又透露母親雖然已60多歲,但連公仔麵也未曾煮過,可謂從不下廚。

家家都有難以超越的暗黑菜單,大批網民看後均大爆笑,留言稱「煮多陣收水變意大利飯」、「隔走啲水佢,就可以煮濕炒糯米飯」、「拎消費券買多10隻返嚟再整過囉」,有人則提議樓主不妨試食,說不定能開發新菜式,「荷葉糯米粥」、「建議樓主連水飲,唔好浪費啲精華」。

