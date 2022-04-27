女同事哄耳邊低語「收工喇」　有女友港男急問：好似flirt緊我？

到底是否樓主「FF（幻想）太多」？有港男於討論區發文表示，日前坐在旁邊的女同事下班時突然用手指觸碰他，然後哄近在其耳邊低語「我收工喇」，他當刻驚呆了，不知應作何反應，故急發帖向網民請教如何解讀，指該名女同事明知他已有女友，但仍然這樣做，是他想太多，還是「係咪挑逗緊我？」



有港男於討論區發文表示，日前坐他旁邊的女同事下班時突然用手指觸碰他，然後在其耳邊低語「我收工喇」，令他驚呆。（《The King：永遠的君主》劇照）

該名港男於香港討論區以「個女同事係咪挑逗緊我？」為題發文表示，日前坐在他旁邊的女同事下班時「無端端用手指篤我」，然後很神秘地叫他靠近，他原以為對方想說秘密，因2人連日來偷偷說上司壞話，怎料女同事哄近其耳邊輕聲道「我收工喇」，又向他單眼。樓主當刻驚呆，女同事續笑着說再見，他卻不知應作何反應，翌日上班也與對方盡量保持距離，並指出「其實佢都知我有女朋友，但我覺得佢又好似flirt緊我」。

有網民勸樓主不要想太多，以免自作多情，先觀望再作下一步行動，「唔好FF，一陣同事都冇得做」、「宅男真係多幻想」、「煮到埋身先算，睇你到時定力」、「人哋再有下一步先算啦諗咁多！你呢啲根本平常過唔平常！」、「你有女朋友就咪亂諗啦，如果佢真係話俾你上，你敢唔敢上？」。有網民認為樓主女同事並非喜歡他，「收兵！你同事靚唔靚㗎？」、「收兵港女，條女肯定唔只對你一個咁做」。

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