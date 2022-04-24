30歲捐精男8年生55子女　4原因超受歡迎　符1條件願「親身上陣」

生兒育女是不少夫婦的願望，惟並非人人的身體狀況都能如願，因此捐精、代孕等服務應運而生。美國1名30歲專業捐精男入行近8年，至今已在世界各地協助夫婦及情侶「製造」至少55名孩子，包括46名已出生的孩子，另有9名孩子正等待出生，其客戶更是有增無減，甚至設立專門的社交帳號分享服務詳情。有顧客曾指出，這名捐精男的家世及「過往紀錄」贏得良好「口碑」，而他在符合特定條件下更願意「親身上陣」，亦會接觸將來出生的孩子，因此令他深受歡迎。



美國男子戈迪任職專業捐精男近8年，至今已在世界各地協助夫婦及情侶「製造」至少55名孩子，另有9名孩子正等待出生。（ig「kylegordy123」圖片）

居於美國洛杉磯的戈迪（Kyle Gordy）現年30歲，於2014年首次捐精予女同志友人，自此成為「職業捐精男」，「播種足迹」遍及全美及歐洲多國，目前已有46名孩子，另有9名仍未出生。戈迪指，一直夢想擁有自己的孩子，可是高離婚率和一夫一妻制帶來的責任令他不願發展戀愛關係。

起初戈迪打算應徵成精子銀行的捐贈者，了解後卻改變主意，「那感覺很冷酷，精子樣本可能會存放在銀行好幾年，我不喜歡那種『不知道我的精子發生了什麼事』的情況」。成為捐精者後，他大多使用人工授精的方式提供服務，甚至願意「真槍上陣」，前提是雙方要事先交換性病檢測結果，「有約10%女士喜歡以較老式的方式（授精），因為她們不想浪費時間，覺得這樣會更有效，我會告訴他們我樂意幫忙」。

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戈迪強調，其服務並不收費，只希望幫忙有需要的女性懷孕產子。不過要成為專業的捐精者其實並不容易，戈迪指自己非常注重飲食，不但不能接觸煙、酒、咖啡因及毒品，也要選擇有機食物，更要每日攝取多達18種營養補充品，「這可能看起來有些誇張，但我想確保我捐贈的精子是在最佳狀態」。

有曾「光顧」戈迪的顧客表示，戈迪一直保持良好身體狀況，又願意提供性病檢測報告，令人感到非常安心。加上戈迪的家庭成員不乏律師、工程師、科學家和電腦程式員，家世背景在基因市場當中可謂非常優秀，而且他有多次成功授孕「往績」，以往由他協助授孕後誕下的孩子長相也很漂亮，令人對其服務信心大增。

而最吸引的特點是，戈迪願意在孩子出生後繼續保持聯絡，令孩子有機會了解親生父親，滿足不少使用捐精服務的人的期望，「我們很高興授精後仍能更深地了解戈迪及與他交談，這讓我們感覺到他不僅僅是1個小瓶上的數字，這是在任何精子銀行都找不到的。我們也喜歡他在孩子出生後願意保持接觸，讓孩子有機會認識親生父親」。

戈迪表示，目前曾與他其中9名孩子見過面，但他也會收到所有孩子的消息。他更建立了1個群組，讓媽媽們分享孩子的相片及近況，形容群組成員及孩子們猶如「現代小家庭」，「很高興看到媽媽們互相交談並交換照片，對我來說這比向精子銀行捐贈好得多，通過這種方式我可以和媽媽們成為朋友，看着我的孩子長大」。

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