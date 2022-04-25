遊戲王咭被棄置走廊後樓梯　將軍澳街坊代收拾：如要避風頭可暫託

能擁有心愛的玩具或興趣並非必然，有將軍澳街坊昨晚於屋苑的公共走廊及後樓梯，發現多張遊戲王咭被隨意棄置於地上，似乎「慘遭毒手」，不禁感到同情，代為收拾後拍下照片發文，呼籲咭主可聯絡及取回，更貼心稱若遊戲咭需要「避風頭」，自己願意短時間「暫託」。



有將軍澳街坊昨晚於屋苑的公共走廊及後樓梯，發現多張遊戲王咭被隨意棄置於地上，遂代為收拾後拍下照片發文，呼籲咭主可聯絡及取回。（fb「西貢將軍澳討論區」圖片）

有網民昨晚（24日）於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文，稱在寓所的公共走廊及後樓梯發現多張遊戲王咭。相中可見，遊戲王咭疑被人從單位門前棄置，整疊扔於地上，散落於走廊及梯間，看上去並不似有心丟棄。樓主看到情況也同情咭主，指已代為收拾遊戲卡保管，呼籲物主聯絡她取回，同時貼心表示，「如有需要避一陣風頭，我可以暫託一陣」。

不少網民也認為咭片似被強行棄置，估計物主是小朋友或年輕男生，「似俾阿媽掉晒出街」、「估計多次唔聽媽話，俾媽發火，估佢都好傷心啦」、「阿仔一定嬲阿媽一世」、「小朋友好可憐」。亦有人指事件或屬一場誤會，「客觀分析，啲咭冇咭套，正常如果係重要嘅咭玩家都會落咭套，其他咭影得唔太清楚，丟嘅未必係重要咭，可能未丟到真係珍貴嘅」。

同場加映：港男狂呻女友管住開支 玩Hot Toys模型被斥「好小朋友」

港男訴苦全文▼▼▼

