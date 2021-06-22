不慎掃跌模型無法修復　男友嬲爆黑面兼唔覆訊息　女生急求救點算

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-22 21:00

正所謂「男人愛高達，女人唔明白」，模型玩具是不少男性心中的第二生命，一旦它們遭遇不測，平日性格溫馴的男生也可能會暴怒起來！最近有香港女生在台灣Dcard討論區上發文，指不少心弄壞了男友的模型，自己幾經辛苦亦都無法修復，令男友的心頭愛「返魂乏術」。男友得知模型意外「死亡」之後，立即面黑與樓主陷入冷戰，女生心急向網民討教可以如何補救關係。

港女分享指，不少心掃跌了男在放在櫃內的模型，不知道如何補救。圖為示意圖片。（資料圖片／fb「今日一入玩具報價區」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女生在Dcard討論區發文提到，稱早前不慎摔爛男友放在櫃內的模型，「唔小心一掃就碎咗」，即使在男友下班前出盡方法亦都未能修復。結果男友返家後看到模型的慘況就立即黑面，「但又唔出聲，WhatsApp都唔應」。港女請教一眾網民其男友是否仍然在生氣？她卻不知道如何是好，希望網民教路。

女生表示，男友知道模型被摔爛之後，立即黑面更不回覆訊息。（GettyImages）

有網民回應指自己都曾犯下同一錯誤，「佢嗰隻仲要係好限量嘅手辦」，更知道男友落訂之後不斷表示希望盡快收貨，「所以無理由就咁道歉就算」。當時為了哄回對方花了不少心血，「收工整飯盒去接佢收工先肯原諒我」。之後更花了很長時間才找回一樣的手辦，「食咗3、4倍炒價搵返啲全新嘅畀佢，再買多隻佢想要又唔捨得買嘅」，直言「嗰次賠罪成件事使咗我成萬蚊」。

不少網民表示，港女應該考慮購買同樣的手辦給男友以作補償，不過亦有人指出「易買嘅唔使儲，正常都買唔返」。另外亦有人指閱讀帖文後覺得很驚，因為男友也是模型愛好者，「好驚以後一齊住會整爛佢啲嘢」，所以打算購買大量膠盒讓男友存放模型，再以膠水密封及固定在枱上，「我以後應該可以死少好多次」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：老公由朝到晚砌模型車 人妻求陪伴求性皆被拒：我仲係咪你老婆？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

老公由朝到晚砌模型車 人妻求陪伴求性皆被拒：我仲係咪你老婆？

按圖看寂寞人妻的心聲👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：港男狂呻女友管住開支 玩Hot Toys模型被斥「好小朋友」：娶唔過【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

港男狂呻女友管住開支 玩Hot Toys模型被斥「好小朋友」：娶唔過

按圖看港男訴苦全文👇👇👇

同場加映：幾十萬《鬼滅之刃》禰豆子模型女友當垃圾 台男暴怒分手兼提告【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 2 + 2 + 2