結婚5年老公突然愛上「獨自去外家」　人妻返去打開門驚見呢一幕

許多已婚女性應該都會碰到，先生不愛陪妳回娘家的情況，但如果他突然很喜歡回娘家，而且還是單獨……這可能就有問題了喔！



有女網友便在爆料公社app中的匿名公社，分享了有關經歷。原來她老公在結婚5年後，突然經常主動去太太的老家，問他也只說去看看外父外母。終於原PO忍不住回娘家一探究竟，誰知真相完全出乎她所料！

點擊放大瀏覽原文全文及女網友回娘家時拍下讓她眼火爆的照片▼▼▼

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「我結婚五年了，以前老公很少自己主動去我娘家，都要我拜託他一起回去他才會跟。但最近一個月，他常常一個人開車去我娘家。問他要幹嘛？他也說去幫妳看看妳父母。我覺得納悶，為什麼不帶我一起？問我父母他去幹嘛？他們也說沒事，他就來看看我們。結果我今天回家發現我以前的房間堆滿了這王Ｘ蛋滿滿的玩具！居然把我的房間當倉庫！還聯合我爸媽隱瞞我！才想說好久沒買了真棒！結果居然暗渡陳倉到我房間了！Ｘ的，講了幾百次不要再浪費錢買玩具和遊戲片，請問我是不是該全部拿去丟垃圾桶了？」

網友笑翻表示：「還可以聯合妳的爸媽一起藏也太可愛了」、「應該，請告知丟棄地點」、「哈哈，這算他的愛好。把錢花在這，總比拿去花不該花的身上好啊！」、「妳老公很可愛」、「恭喜妳，妳老公錢不是花在『外婆』身上」、「好可愛的老公」、「哈哈哈哈哈哈，連爸媽都幫他隱瞞」。

但也有人表示：「用垃圾袋包好或蓋在外層比較不會有灰塵，男人有點興趣好，逼太緊重心轉移，到時苦的會是妳自己，在娘家要替先生留面子 ，面子很重要」、「這些玩具讓你老公能常常回去探望你爸媽，應該值得讓他保持下去」、「讓他有個人興趣和嗜好不見得是壞事，比那些在外面搞三搞四的好多了。留著，他表現好再賞他一個也不錯」、「如果你沒有多買自己喜歡的衣服鞋子包包或奢侈品等，那你就有資格叫你的另一半也要勤儉持家」、「千萬別丟！別害他換了興趣，不然到時候外面有小三你要找誰哭？換個角度想，最少他跟你爸媽關係變好了，而且回去你爸媽也能幫你看著他，這樣不好嗎？」

其實另一半有正當的嗜好也是不錯啦，只要不要太過誇張就好，別生氣啦。但連娘家爸媽也幫忙隱瞞，真的太好笑了！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】