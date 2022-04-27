新同事用黑白自拍照做icon　客戶以為出咗事　打工仔大呼好唔吉利

時下流行為照片套上各式各樣的濾鏡，而黑白濾鏡能帶來復古感，不過也要留意並非人人接受到，若拍攝角度拿捏不好，隨時變車頭相！有打工仔近日於討論區發文指出，新入職同事的審美觀很獨特，所有社交平台及通訊應用程式的頭像都是正面自拍黑白照，樓主直言接受不到，認為十分詭異和不吉利，更說有客戶因此誤會該名同事出了事。



有打工仔近日於討論區發文指出，新入職同事的審美觀很獨特，所有社交平台及通訊應用程式的頭像都是正面自拍黑白照，她接受不到，直言十分詭異和不吉利。（《奶酪陷阱》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「每次睇到個同事icon 都覺得好似好詭異咁」為題發文表示，新同事審美很獨特，尤其熱愛黑白照，Instagram及WhatsApp頭像都是正面自拍黑白照，每次她想聯絡對方時，看到頭像都覺得很詭異，直言「邊有人會用黑白相（自拍）做icon，好唔吉利咁」。她又說，有名客戶更因此偷偷問她為何這名同事會用黑白照，「係咪出咗咩事」，她也不知應如何回答好。

不少網民認同樓主的觀感，揶揄「我會以為係死人」、「好似瓜老襯咁」、「自己影定車頭相」、「你咪每日都同佢講句RIP」，有人猜測樓主同事是想扮文青，「偽文青，以為用黑白相就係有文化氣息」。

同場加映：返工1個月先被老細問呢樣嘢 員工超無奈：佢今日先見我喺度？

返工1個月先被老細問呢樣嘢 員工超無奈：佢今日先見我喺度？