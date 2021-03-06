返工1個月先被老細問呢樣嘢　員工超無奈：佢今日先見我喺度？

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-06 14:30

轉新工除了要適應環境，更要觀察同事甚至是「腦細」的眉頭眼額，不過最近一網民在討論區大呻，表示了已在新公司上班1個多月，但甚少見到老闆蒲頭。有次對方突然走到身旁，嚇到樓主以為自己被「照肺」，對方卻問出意外的一句，令樓主大感無奈，猶如被當透明。

樓主大呻返新工1個多月，老闆才問自己如何稱呼，感到奇怪。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該網民日前（5日）於香港討論區撰文，表示已在新公司上班1個多月，不過甚少見到老闆，早前吃午飯後碰見對方，於是有禮地打招呼，老闆即走到其身旁，嚇到樓主以為說錯話，怎料老闆問樓主「你新嚟？今日返工？叫乜名呀？」，令樓主感到意外。

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網民看到帖文後紛紛爆笑，指其實被老闆無視才是最好，「裁員唔會第一個諗起你」、「老細只會記住兩種人，最幫得手的，和最垃圾的」、「話明腦細點記到咁多嘢」、「最緊要準時出糧咪得」、「有乜咁奇，我有啲同事做咗10年，老細都唔知有個咁嘅伙記」。

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