17歲少女危企天台尋短　消防員及時扯馬尾辮救回　1舉動網民暖翻

救她的除了消防員，還有她的長馬尾。河南一名17少女日前因家庭問題想不開，跑到18樓天台想輕生，消防員到場觀察後，發現她有條長馬尾辮可以利用，在民警幫忙分散注意力下偷偷接近，從後扯實其馬尾，其他人一擁而上將她拉回平台。救人後消防員連忙摸少女的頭作安慰，被網民大呼暖心，「他一定是覺得自己拽疼了孩子」，又着她還年輕，要多給自己一次機會。



少女因家庭問題尋短，獲救後大批消防員上前安慰。（微博影片截圖）

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事發於河南商丘，19日有名17歲少女因為家庭問題，一時想不開跑到18層樓高的大廈天台外側窗台想輕生。當地一班民警在平台一旁和女生說話安慰，實際是在分散她的注意力，一班消防員慢慢接近，其中一人一把抓實好她長長的馬尾辮，硬生生將她拉近外牆，然後其他消防員一擁而上將少女抬回平台內。

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出手扯頭髮的消防員劉偉稱，到達現場小區門口已見到少女，站在18層窗台，位置很陡非常危險。上去後發現她情緒極其不穩。他們一行人商量後，覺得扯她頭髮是安全做法，結果也順利救下她了。少女順利脫險後，消防即時查看她的狀態，不停摸她的安慰，確認她安全後，幫她重新綁好頭髮，輕聲說「對不起，抓疼你的頭髮」。

消防員馬上摸頭安慰，網民大呼暖心。（微博影片截圖）

網民看到消防員舉動大呼暖心，「摸摸頭，再給自己一次機會吧」、「消防小哥哥這記摸頭殺漂亮」。不少留言覺得少女遇到家庭問題最好想開一點，她還很年輕，又覺得未來她可能要感謝自己的長髮，「養髮千日，用髮一時」。

（綜合）

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