DSE考生忘印健康申報表　網上求救獲將軍澳友幫忙　街坊留言打氣

新冠肺炎疫情下，中學文憑試（DSE）如期開考，惟考生須遵守多項防疫要求，包括自行量度體溫及填妥健康申報表等。有考生今晨（25日）就於社交平台緊急求助，表示忘了列印健康申報表，希望身處將軍澳的網民能仗義相助。有街坊看到帖文隨即表示可提供予樓主，雙方極速相約於區內交收，好人好事獲網民讚好，不少人亦留言為樓主打氣。



有DSE考生於社交平台緊急求助，表示忘了列印健康申報表，有街坊看到帖文隨即表示可提供予樓主，雙方極速相約於區內交收，好人好事獲網民讚好。（資料圖片）

「救急！」該名應屆DSE考生今晨約6時於facebook群組「將軍澳主場」發文，表示早上8時半須於坑口一學校應考，可是出門後才發現忘了列印健康申報表，只好向附近的考生或街坊求助，「有無師兄師姐陣間可以攞多一張畀我填？萬分感激！希望寶琳或坑口地鐵站交收」。

帖文發出後，有網民隨即留言表示可以幫忙，雙方更極速相約交收地點。至約7時15分，樓主留言表示已取得網民提供的健康申報表，好人好事獲一眾街坊讚好。不少網民看過帖文，也紛紛留言為樓主打氣，「遇到問題識得開口求救，又識諗辦法，你一定大有前途，DSE加油」、「好有愛的谷（group），同學仔DSE加油」、「祝願你一切順利」。

另有網民指出，作為試場的學校亦會準備健康申報表，供有需要考生使用，溫馨提醒考生們即使未能及時取得健康申報表亦毋須過分擔心，可向試場職員反映並索取，「試場有，可即填」、「問學校攞就可以」。

考評局要求考生需在每日前赴試場前，自行量度體溫及完成冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表。（考評局提供）

DSE｜4.22開考 快測要影相 一文看清防疫及竹篙灣特別應考須知

根據考評局《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，考生赴考前必須自行量度體溫，填妥並簽署考評局提供的「考生健康申報表」，如考生拒絕合作或作出虛假、不完整或誤導申報，將受到懲處甚或被取消考試資格。

另外，考生如有任何徵狀，包括出現發燒（耳探體溫達到攝氏 38 度或以上）；或有急性呼吸道感染徵狀，例如咳嗽、氣促；或突然喪失味覺或嗅覺等都不應赴考，應盡早求醫。至於正接受強制檢疫或等候檢測結果的考生亦不應赴考，只有持有陰性檢測結果的考生方會獲准應考，考生須於上述申報表內申報。

《屯馬開通》一唱爆紅 應屆DSE生再受訪引熱議 網民：又係羅生

新一屆DSE中學文憑試於上周五（22日）開考，今屆受關注的除了是疫情下確診考生或須檢疫考生可於隔離設施應考，亦有有趣亮點。有網民發現去年港鐵屯馬線開通時因唱歌受訪而爆紅的「羅生」亦是應屆DSE考生，更於開考當日以同一裝束再次受訪，紛紛留言笑稱他於聆聽考試時聽到《綠袖子》或會忍不住跟着唱。

