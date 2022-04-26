真神童！美男生13歲大學畢業攻讀物理博士　自揭2種愛好極普通

他13歲就準備讀攻讀博士了！美國明尼蘇達州13歲男童坦納（Elliott Tanner），下月大學畢業就正式攻讀博士，但凡出現神童，其家人多會備受非議，但坦納媽媽說兒子還只是個孩子，平日生活和同齡人沒兩樣，只是學習地點變了。坦納受訪透露，平時愛玩電玩及和朋友玩桌遊（boardgame or table game），大學同學也習慣和他一起上課，他甚至會幫忙輔導同學。總有聲音認為神童成長得太急，但坦納卻覺得是很好的體驗，現在生活像坐過山車，未來想當物理學教授回饋母校。

坦納的父母表示沒想過兒子13歲就要付研究生學費，而網民則打趣說是因為他「大學畢業但太細個，無法在任何地方找工作」，所以也能繼續升學，又祝願他在學業上有所突發，能將學得的知識造福人群。



13歲的坦納將於5月大學畢業，已獲取錄讀物理學博士。（fox新聞截圖）

13歲的坦納正就讀明尼蘇達大學物理系4年級，下個月正式畢業成為物理學學士，副修數學，他是該校科學與工程學院最年輕學生之一，GPA高達3.78分，現時已獲該校取錄攻讀物理學博士。

坦納覺得自己和普通人無異，更會輔導同學，甚至回高中教數學。（kare11新聞截圖）

被叫作天才、神童，他的家長一定會引起社會討論，坦納的媽媽說兒子3歲愛上閱讀和做數學，家人完全沒有教過他。坦納在7、8歲就完成了高中課程，9歲升讀社區學院（Community College），2年後取得副學士學位升讀大學。可能讀太快，別人聽完會覺得坦納未曾當過孩子，成長路太急速，但媽媽覺得兒子「仍是個孩子」，分別只是到不同大樓上課，夫婦無意加快他的學習，只是不斷滿足兒子需求，結果就變成現在這樣了。

同學多數是20歲左右，坦納回想初初同學見到他會「哇」出來，但很快大家就習慣了，沒什麼稀奇，平日甚至會輔導同學、到高中教數學。他自問和普通人無分別，每天行程一樣是起床、穿衣、吃早餐，愛彈結他也愛玩電玩，例如《我的世界》（Minecraft）及和朋友一起玩桌遊《龍與地下城》（Dungeons and Dragons）。有人覺得過太快大學畢業很瘋狂，但坦納認為是很好的體驗，但凡有助了解物理學的東西，他都很快學會，希望了解更多宇宙奧秘，想當高能物理理論物理學家（High-Energy Theoretical Physicist），留在明尼蘇達大學當物理學教授，將研究物理學的喜悅分享他人。

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當地傳媒指坦納令人聯想起著名美劇《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）的物理天才謝爾頓（Sheldon ）及衍生作《少年謝爾頓》（Young Sheldon》，坦納說自己是該劇粉絲，更真的和少年謝爾頓的演員阿米蒂奇 （Iain Armitage）當上朋友。後者過去受訪時，更大讚坦納比謝爾頓更聰明，兩人除分享經歷，還愛說無聊話。

坦納的博士路秋天就開始，其父母表示沒想過兒子13歲就要付研究生學費，他們試過替兒子申請相關獎學金但失敗，現在朋友和家人都在幫忙籌集，預料兒子要讀5至6年。雖然網民大讚坦納叻仔，但直指他已經失去童年，中學階段過得太快，怎樣都是個遺憾，打趣說現在他「大學畢業但太細個，無法在任何地方找工作」，所以也只剩下升學一條路。

（綜合）