女童行山遭馬騮推跌搶食物　父追上報復不果　網民斥：唔餵咪無事

適逢復活節長假期，好天氣吸引不少市民到郊外親親大自然，但一不小心隨時樂極生悲。網上流傳片段，可見有家長帶同子女行山，其間疑容許年幼女兒餵食物予野生馬騮（猴子）。有另一馬騮得知有人餵食，疑想搶食物出手拉跌女童，父親見狀即時追向馬騮，一度作勢腳踢報復但不果。片段曝光後引來網民討論，不少人直指涉事父母須負最大責任，不應讓女兒餵飼野生動物，「教你唔好餵野生動物都好多年啦，仲畀小朋友行咁近」。



網上流傳片段，可見有家長帶同子女行山，其間疑容許年幼女兒餵食物予野生馬騮，女兒其後遭馬騮拉跌搶去食物。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」影片截圖）

相關片段於多個網上群組流傳，未有交代事發日期。片中可見，有家長帶同子女到相信為俗稱「馬騮山」的金山郊野公園行山，其間路中出現多隻野生馬騮，家長疑容許子女向馬騮餵飼食物。拍片者一度稱「姐姐你啲糖有用呀，你睇食到佢個嘴！」，片段中亦見到1隻年幼馬騮走向1名女童，拿了女童手上的食物後即時放入口，另外兩隻體形較大的馬騮見狀亦隨即走近女童，令她大驚直呼「Daddy我好驚」。

女童還未及大叫，其中1隻馬騮已走到其身邊將她拉跌，拍片者情急下只能大叫「唉呀死啦死啦」，而女童則嚇得放聲尖叫。母親聞聲即抱起女童安撫，父親確認女兒情況後則立刻追趕馬騮，更一度於大樹旁嘗試腳踢馬騮報復，不過未有成功。拍片者繼續拍攝，惟一直質疑女童父親的行為，「仲撩佢？」，亦有疑為同行人士稱，「陣間班馬（意指召集同伴）呀，快啲走」，最終片段拍到女童父親追向馬騮方向便結束。

驚險事發過程：



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片段曝光後引來討論及瘋傳，不少網民也批評涉事父母，直指他們不應讓女兒走近及餵飼野生動物，「根本就係做父母的無評估有無危險」、「生仔就考牌啦，野生動物就幾時都要遠離啦，自己小朋友就拖好啦，仲叫佢餵馬騮，之後仲追打野生動物」、「想知佢個仔畀鯊魚咬到佢係咪會落海追鯊魚」。

亦有人認為不少港人也欠缺行山的基本禮儀及知識，「我知而家香港人成日困住喺屋企，又冇旅行去，好自然會想去下大自然，但唔該做人都有返少少責任感，學下野外嘅知識先去。老老實實唔好話餵動物，幾多香港人連唔扔垃圾喺山都做唔到」。

本地猴子為受法例保護的野生動物。根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，在禁餵地點餵飼野生動物，最高可被判處罰款1萬元。另外，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵、故意干擾、售賣或管有受保護的本地野生動物，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

台女大學生「持槍」取外賣 全程高度戒備 下秒爆驚險場面明白晒



台灣有外賣員上傳影片到facebook群組，拍到女大學生行出宿舍取外賣時，竟然手持1柄「槍」，影片在網上引起熱議。片段中，該名女大生全程神色凝重握緊武器，想拿外賣卻遲遲未敢伸手，而下秒就揭穿真相！原來宿舍外早有猴子埋伏，另1名無帶武器的女生的食物瞬間被猴子搶走，場面非常驚險。很快有網民認出現場是高雄的中山大學，非常熟悉地指出該處猴患嚴重，學生真的要想方法趕走惡霸猴子，「身在齊天老爺們的地盤，身上有支槍也是稀鬆平常」。



女大生走出宿舍時手上竟拿着1柄槍，原來跟現場大量野猴出沒有關，網民知道真相後，都認為她拿槍很合理。（fb群組「爆廢1公社」影片截圖）

外賣交收驚險過程：



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