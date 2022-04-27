上環坑渠蓋湧出大量巨曱甴　超過20隻爬極都有　網民：天災先兆？

小強軍團出沒注意！有市民在上環街頭拍攝到恐怖一幕，只見大量曱甴從坑渠蓋的罅隙中湧出，大部份都體型巨大，約有1根成人拇指大小， 20秒影片中渠蓋不斷有曱甴爬出，其後亂竄至不同方向，非常惡心。網民看過片段都嘩然，又指是否有大自然災禍即將來到，「天災先兆？」。



有網民昨日（26日）上載有關片段，指文咸東街有大量小強從渠口湧出。（FB「西環變幻時」影片截圖）

有網民昨日（26日）在facebook群組「西環變幻時」上載有關片段，指文咸東街有大量小強從渠口湧出。從影片可見，渠蓋罅隙中有曱甴不斷爬出來，20秒內已超過20隻，大部份都體型龐大，偶然亦見只有1截手指頭般的小曱甴。

片段引起網上熱議，很多網民都直呼「好惡心」、「起雞皮」，又問樓主「點解你可以咁冷靜企喺度，望住個核突嘅畫面」，亦有人指難以想像坑蓋下的景象有多恐怖，並稱「上環特色之一，唔好唔記得仲有貓咁大嘅老鼠」。

有網民表示，大量生物出現古怪行為，通常與大自然災害有關，「出現完mola mola（翻車魚）又大量曱甴？大凶之兆」、「香港係咪有大天災了？」；但亦有人指天文台已預告5月1日有大風雨，可能跟此景象有關，「打風、大水先兆？」；有網民則留意到渠口有水流出，估計是水位上升將坑渠曱甴湧到地面，另有人推測有人在坑渠放藥滅蟲導致。

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