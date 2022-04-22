原來洗手盆「呢個窿」可藏大量曱甴　半分鐘爬出7大隻仲要識飛

你知道洗手台上方的那個孔是做什麼的嗎？一般洗手台上方都會設計「溢流孔」，避免水位過高而溢出至地板。不過日前一名台灣男網友朝著溢流孔噴灑殺蟲劑，下一秒洞口竟然接二連三的衝出超大蟑螂，影片曝光讓所有網友跟著崩潰，直呼對洗手台留下陰影！而內行人則建議，可以靠1招防止類似情況發生。



一名男網友於臉書社團「爆廢公社二館」分享一段影片「原來洗手台那個洞……千萬不要Tag朋友來看！」，引發網友的好奇心。實際播放影片，只見男網友拿著殺蟲劑往洗手台上方的溢流孔狂噴，接著就有2隻大蟑螂從洞孔衝出！

慎入！25秒內跑出7隻大蟑螂嚇壞網友（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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隨著男網友持續噴灑殺蟲劑，接二連三的蟑螂不斷從洞口竄出，甚至還有蟑螂「起飛」嚇到男網友倒退一大步，短短25秒的影片內，至少就跑出7隻蟑螂！噁心畫面曝光令網友嚇瘋，「小強衝出來那一刻我差點閃尿」、「這樣看到自家的會有陰影」、「以後怎麼面對洗手台」、「我今天也在對著廁所的洞噴殺蟲劑，也是一大堆蟑螂衝出來，差點嚇到往生」、「廚房流理台也是，那個洞很小，看到蟑螂想從那裡鑽出來，趕快拿膠帶封起來」、「有次小孩手癢，把肥皂泡泡灌進去也跑了好幾隻出來」。

至於要如何避免類似情況在自家上演，有內行網友建議，「因為排水管沒有做s型彎管」、「沒有存水灣當然蟲蟲飽滿」、「排水孔一定都會爬一些奇奇怪怪的物種，可以用透明膠帶封起來，再用針刺五六個小孔，讓它排水順暢」、「換水管吧，動物爬不上來，也可以阻止異味」、「排水管沒存水彎，直通化糞池，當然會有這個問題，一直噴殺蟲劑也沒用，水管換掉比較快」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：朝洗手台小洞狂噴殺蟲劑！下秒「一坨黑影竄出」，結局曝光7千名網友全嚇壞】