移民英國迫做基層工　港男聽仔女一句話醒覺回流香港　讚有這好處

【移民英國生活／回流】近年移民成為港人熱門議題之一，但並非人人移民都能如意。有網民在討論區發帖指，其親戚在香港已位居高層，惟賣樓移民英國後發現不似預期，只能找到基層工作，而子女的一席話，最終更令親戚決定回流香港，直指「一直只諗為了下一代，但去過外國後，發現香港的機會真的更多」。



近年移民成為港人熱門議題之一，但並非人人移民都能如意。（資料圖片）

有網民於親子王國討論區以「移民後，回流返香港的轉捩點」為題發帖，講述其親戚移民英國後，終決定回流香港的經歷。樓主指出，其親戚於香港工作位居總監高職，家庭財政穩健，但看過「移民KOL」介紹下「心動」，以及為了下一代，於是坐言起行，賣掉自住樓舉家移民英國，卻發現現實與想像有落差。

樓主親戚移民英國後才知道，自己的專長在當地「無用武之地」，無奈下只好轉找基層工作，就讀高小（小四至小六）的小朋友也順利入讀公立學校。移民後計劃不似預期本來在所難免，惟真正令親戚萌生回流香港念頭的，是小朋友的童言童語。

樓主表示，有一次親戚輔導小朋友做額外練習，指正了小朋友多項錯處，卻惹來小朋友反感，頂撞了他幾句，「大意就是在香港也要逼讀書，為何在英國又要逼讀書、做練習」。就是這句說話，令親戚反思：「究竟所謂讀書輕鬆、無痛入大學，是對還是錯？」

另一個契機是親戚的15歲大女兒。事緣有一次大女兒與父母爭吵，親戚要求大女兒要自律學習，好好準備將來報讀大學，但被大女兒反問：爸爸也有碩士畢業，現在也是找不到工作呢，讀書有用嗎？」

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼

+ 26

最終兩名子女的說話，令移民了一年多的親戚決定回流香港，感嘆「一直只諗為了下一代，但去過外國後，發現香港的機會真的更多」。目前親戚已在香港找到工作，但由於之前為移民賣掉了自住樓，暫時只能租屋居住。

帖文引來網民熱論，認為如果對子女成績要求高，無論在香港或外國讀書都會「辛苦」，「話喺香港讀書辛苦，咁點解去英又可以咁無要求？如無要求，喺香港都可以讀得舒服架」、「去過外國讀書的人都話外國讀到高中，競爭好大，都辛苦的，如果你要求唔高，求其入一間大學都可以hea讀」。

也有網民認為決定移民前應謹慎思量，「完全冇喺外國生活過。想像太美好」、「朋友之前都移民去英國半年已經回流返香港，係兩公婆唔習慣」。