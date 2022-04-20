夫婦月入$10萬欲帶4歲仔移民　沒專業牌憂收入勁減拋3方案惹熱議

移民不移民，可能是不少家庭正在盤算的話題。有港爸在網上發文，指與太太均沒有專業資格，幸運地收入算不錯，兩人月入約10萬，育有1名4歲兒子，近日有移民打算，惟擔心30多歲才到外國生活打工，難跟後生仔競爭，更可能要大減人工，因而問大家應怎樣取捨。



由香港前往英國曼徹斯特的航班於4月19日凌晨復飛，周一（18日）晚上的機場，離境大堂一片離愁別緒氣氛。（資料圖片）

該港爸在連登討論區以「有無人放唔低香港份糧？」為題發文，指自己沒有專業資格，畢業後幸運地入到大公司累積經驗，15年來轉過4次工，跳至現在月入6.5萬元，太太亦有4萬元收入，兩人加起來都算收入不錯，惟他們沒有買樓置業，「儲落百幾萬買樓就一鋪清」。

他表示，很多決定移民的人，一是後生仔在香港收入不高，沒有心理壓力；二是擁有專業資格，到外國都有機會做回本行；三則是身家富裕可半退休打工。港爸認為自己屬最尷尬的一群，「高不成低不就，30中先走要同班後生爭，競爭力本身都差啲，人工仲要減一大截」。

港爸稱跟太太商量過後暫時得出3個方案，一是其中1個跟兒子先到外國，另1個做「太空人」10年後才團聚，好處是讓兒子離開香港成長，財政又穩健一點，惟缺點則是留下的人要錯過兒子成長，將來關係或會疏遠；二是不考慮太多全家一起移民，「洗大餅超市執貨應該可以生活」，好處是一家人齊齊整整，惟到外國或變低下階層，怕影響兒子的將來；三則是繼續留港。他又指曾想過再進修，以取得專業資格，但不知有什麼課程可以就讀。

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帖文引起網上熱議，不少網民都支持港爸一家齊齊整整移民，認為即使沒有專業資格，只要願意從低做起，移民外國生活不成問題，又指如果目標是長期定居，還是及早行動重新發展比較好。有人亦指兩夫婦分隔異地傷感情，不能與孩子一同成長，「呢啲損失咗，畀幾多錢都買唔返」、「做太空人10年，到時唔好講你同阿仔關係差咗，我諗你連老婆都可能冇埋」。

有網民就提議可送兒子先到外國讀書，自己做到半退休才過去，「讀住私校，中學掟佢去boarding school（外國寄宿學校），50歲先過去半退」；亦有人指一家人百萬元儲蓄確實未必夠，或者留港努力工作多儲幾年錢再作打算。