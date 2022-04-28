女生借錢整容慘變「整歪鼻」　美容機構賴吸煙飲酒引致　醫生咁講

整容後喝酒吸煙會導致鼻子變歪？廣州有女生去年為鼻子整形，在店方建議下還網上貸款3萬元人民幣（約3.6萬港元）作手術費，結果術後鼻子歪了還不停發炎，和店方說的術後「會像范冰冰、高圓圓一樣美」的說法相反，且發現該筆貸款利息高達6000元人民幣（約7200港元）。

店方推說是女生術後抽煙飲酒，還不小心撞到才會令鼻子變歪；但內地整形外科醫生解釋，術後初期食煙飲酒可能會引致感染或留疤等傷口癒合問題，但不會出現鼻樑移位的情況。網民看完女生手術前後對比照片後集體重點，紛紛表示「明顯以前好看啊，整成鬼了」。



內地1名女生相了醫美廣告，以為整形後會變成范冰冰、高圓圓等女星一樣美，結果卻慘變歪鼻子。（資料圖片）

廣州1名29歲女生去年在1間名叫「為你美醫美」的美容機構做美甲，店方負責人拿了她的聯絡方法，之後不停勸她做鼻子整形，又指手術後會女明星那樣美，更列舉了范冰冰、高圓圓作例子。女生表明自己沒有閒錢整形，但去年9月，機構教她用網貸方式借款3萬元，並拿了她的信用卡及手機去申請貸款。事主稱不記得具體貸款過程，至完成手續後店方才告訴她利息高達6000元，她依稀記得上了手術台後，職員好像在打麻醉藥後遞過文件讓她簽，但不知是否合約。

不過，手術後拆開紗布，女生驚見除了鼻樑變歪外，鼻孔還變得邊大邊小，根本不是機構所講的「明星樣」。當時職員解釋這是正常現象，又指需時恢復，但等了3個月，她鼻子發青又發炎，影響日常作息，只好聯絡機構協商，希望取出鼻子的植入物及退還整形費用。

女生術後鼻子變歪，還出現鼻孔邊大邊小情況，網民一看照片覺得她整容前好看多了。（微博圖片）

女生向內媒投訴後，美容店負責人提出可以修復，但不能退款，又指她的鼻子會歪是因為她私下喝酒和吸煙或不小心碰撞引致。女生則堅稱從不吸煙飲酒，更沒有撞歪鼻樑，又指現在因手術失敗不敢上班，而且鼻子又痛，事件令她身心受創。美容店負責人卻封鎖了她的微信。其後店員指美容店現時停業，也拒絕內媒採訪。

暨南大學附屬第一醫院整形外科主診醫生李升紅回應《南方都市報》指，鼻部手術完1周內吸煙飲酒的確可能導致隆鼻手術失敗，因為兩者可能加重組織腫脹，影響傷口附近組織血液循環，令切口癒合不良，引起感染、疤痕等問題，影響手術效果，但不會因此出現鼻樑移位。而術後恢復逾2周後，吸煙飲酒的影響不大。

增城衛健局已介入調查事件，但沒透露結果，女事主稱已完成協商，希望回家靜養。網民質疑店方鼓勵整形同時誘導網貸的做法，「貸款整容是盤算好的局」；亦有不少人看到事主後，認為她不整的樣子更好看，「以前很好看啊，為什麼要整呢」、「不整挺好看的」。

（南方都市報）