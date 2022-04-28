港女聘IELTS女老師　要求全科滿分時薪得$200　網民批離地唔知價

近年移民成為港人的熱門話題，不少人都有意考取語文能力相關的證明，以便日後工作或升學。有網民日前發帖，稱有意聘請英語水平測試IELTS的女補習教師，要求對方於4個測試部份皆取得9.0滿分，期望導師能協助學生在短時間內考取全科7.5成績，不過她開價為每5小時共1000元，即時薪200元。不少網民看過帖文也批評樓主「唔知價」，直指全科9.0連英文母語考生亦未必做到，因此即使找到符合條件的導師，價錢亦有一定水平。



有網民日前發帖，稱有意聘請英語水平測試IELTS全科滿分的女補習老師，不過她開價為每5小時共1000元，即時薪200元，被批出手過低。（IELTS官網圖片）

該名女網民早前於facebook群組發出招聘帖文，希望聘請英語水平測試IELTS的導師，強調只限女性。樓主列出多個條件，包括有證明考獲IELTS Academic全科9.0、熟悉近期IELTS問題、近期教過的學生成績達全科7.5或以上、能提供全科補習（包括聽說讀寫）及能教導於閱讀測試快速找答案的方法（如略讀Skimming、掃讀skimming）等。

樓主表示，學生過往亦曾應考IELTS，獲得總成績6.5，其中說話測試則獲7.0，故期望導師能助學生於短時間內進步，獲得全部4科7.5的成績。她明言希望盡快找到合乎條件的導師，開價每堂5小時薪金共1000元，即時薪200元，稱每次上課後會即付現金，上課地點為沙田大圍。

網民看過帖文批評樓主「唔知價」，直指全科9.0連英文母語考生亦未必做到，因此即使找到符合條件的導師，價錢亦有一定水平。（示意圖/GettyImages）

帖文引來網民熱議，不少人批評樓主「食米唔知價」，直指在IELTS的各項測試考獲9.0已不容易，全科滿分更是少之有少，因此即使找到相關導師，樓主的開價亦過低，「全9真心難，就算好多英文DSE拿5**，IELTS都係拿7.5-8分！就算native speaker都好難全9」、「其實當年全9係會上報紙，即係罕見呀」、「識得有朋友係女老師全9.0， 佢真係平時收普通一堂一個鐘也最少$1600」、「普通一個大學生都收唔只$200一個鐘啦！我搵人教我仔小五考劍橋試都要$500一小時，仲要人攞全9分，畀人$200，真係笑大人個口」。

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