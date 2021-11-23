兩餸飯店招聘「夾餸女工」　月薪達$18000　網民熱議：有冇咁好搵

「兩餸飯店」近年開到成行成市，成為不少打工仔的「慳錢恩物」。有網民就發現新蒲崗1間兩餸飯店正在聘請「夾餸女工」，月薪高達18,000元，因而引起熱議，有人驚嘆食店開價高，「有冇咁好搵」，但亦有網民認為「夾全日餸」是辛苦工，「好過唔夠價，長期請唔到人」。



從招請告示所見，職位包括廚師及夾餸女工，前者月薪達26,000元，後者則為時薪70元、月薪18000元。（FB「香港兩餸飯關注組」圖片）

有網民日前在facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，表示新蒲崗1間正在裝修的兩餸飯店，正招聘多個職位。從招請告示所見，職位包括廚師及夾餸女工，前者月薪達26,000元，後者則為時薪70元、月薪18000元，至於另一職位收銀員就沒有提及薪金，而告示亦沒有透露各職位的工作時間和福利待遇。

樓主又在帖文驚嘆「夾餸都成萬八蚊一個月，真係咁好搵？」，因而引起網上熱烈討論，並轉發至更多FB群組。有人認為食店開價頗高，「睇下開到成行成市就知幾好搵」、「呢啲咪好老闆啦，賺到錢分畀員工」，又笑言「（人工）仲高過譚仔姐姐」、「唔做譚仔都可以考慮下夾餸」、「好過做熱血補習老師啦」。

「兩餸飯店」近年開到成行成市，成為不少打工仔的「慳錢恩物」。（示意圖，資料圖片）

不過有網民就指出工作非常辛苦，「返足半日，尤其飯市真係夾到冇時停，有咁嘅人工都好正路呀」、「試下夾一日， 睇下仲可唔可以揸筷子食飯」，又指手勢不好分分鐘弄致勞損，「虎口發炎就慘啦」。