紹興企業奇葩「選妃式招聘」　員工可從丫鬟晉升至皇太后惹熱議

這樣的招聘廣告到底能吸引人才，抑或會嚇跑求職者？浙江紹興1間公司近日發出「選妃式招聘」訊息引起網民熱議，該公司將員工晉升階級改稱「丫鬟、才人、寵妃、愛妃、皇后、皇太后」，遭內地網民批評低俗和充滿封建思想。該公司其後回應稱，只是比喻用來吸引應聘者，實際還是按主管、經理等名稱晉升。



浙江紹興1間公司近日發出「選妃式招聘」，將員工晉升階級改稱「丫鬟、才人、寵妃、愛妃、皇后、皇太后」，引來網民批評。（《延禧攻略》劇照）

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網上流傳的圖片顯示，紹興1間公司近日正招聘外貿精英，聲稱公司有9大福利，包括「每月1次外出上課學習成長，車旅住宿公司全包」、「每季度1次晉升機會，讓你升官又發財」、「公司美女帥哥多，是尋找靈魂伴侶的最佳場所」，但其中1項提到「公司晉升空間大，丫鬟（實習）、才人（初級）、寵妃（中級）、愛妃（高級）、皇后（業務主管）、皇太后（公司合伙人）等」，招聘訊息惹起網民熱議。

有網民嘲諷道「我謹代表我公司老闆攜全體老闆娘祝大家新春快樂！」、「HR清宮劇看多了？」、「真拿自己小公司當紫禁城啊」、「老闆的后宮」、「男職員是不是就拉去閹了」，不過也有網民認為「個人覺得HR很幽默，也沒貶低什麼啊？」。

隨着爭議擴大，該公司回應表示，「這個只是我們吸引一下應聘者，並沒有什麼別的意思，我們這個只是一個比喻」，聲稱實際還是按主管、經理等名稱晉升。

（綜合報道）

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