母象誤吃農藥粟米毒死　象BB守護媽媽屍體拒離開　背後故事更悲傷

牠們原本正奔向自由……泰國近日有村民發現1頭只有11個月大的象寶寶守候在媽媽屍體旁邊，不但在繞圈又用象鼻撫摸，懷疑牠伴屍超過12小時，畫面令人鼻酸。大象飼養員去接走象寶寶時，牠不停哭泣和哀嚎，還不時突然往媽媽死亡地點奔跑。大象保育組織指，相信這對大象母女晚上被主人拴在森林時，有野生公象前去救走牠們，那頭公象可能是象寶寶的生父，但因為要去野生大象棲息區需經過很多農田，母象途中疑吃下化肥、農藥或吃了灑上農藥的玉米（粟米）才會被毒死。



大寶媽媽毒死後，象寶寶伴屍多時不願離開。（「Save Elephant Foundation」專頁圖片）

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外媒報道，4月23日清邁西南部的Omkoi區有村民發現1頭只有11個月大的象寶寶守候在象媽媽屍體旁，懷疑牠已經「伴屍」逾12小時，象寶寶圍繞媽媽屍體轉圈守望。由於母象倒了在地上，牠不停用象鼻撫摸媽媽，村民發現牠只在媽媽屍體附近遊走及討奶喝，不願遠離。村民懷疑象媽媽是誤吃農民堆積在農場內的化肥和農藥，或吃濾完農藥的粟米才會毒死。

這對大象母女屬於清邁一名養象人，消息指他因疫情無工開，帶同大象回Omkoi區的村落，白天會讓牠們自由生活，夜晚會帶入森林拴起。象主人約1周前發現3頭母象失蹤向村長報告，包括約31歲的象媽媽「Mo Ke Chue」、牠11個月大的寶寶「Pak Mae Mae」及另一頭41歲母象「Mer Mo」。主人發現樹上留有斷掉的鎖鍊，相信是有野生公象想帶走牠們。近日亦有村民報告發現有3頭象跟隨野生大象走入森林。

保護組織稱，兩隻象原被野生的大象救出，正前往野生大象的棲息地。（「Save Elephant Foundation」專頁圖片）

大象保育組織「Save Elephant Foundation」表示，Omkoi區擁有當地小數的野生大象棲息地，他們向村民了解，其實每年野生公象都會走到村子和被鎖在森林內的母象交配，有時會偷偷帶走母象到野生象棲息地。Pak Mae Mae正是媽媽和野生公象交配後生下的，有可能是生父回來找牠們。

不過，逃走的大象需經過農田區域才能回到野生大象棲息地，行程風險很高，除了會遇到人類外，農田充斥着很多化肥及農藥等有毒物。圈養的大象不了解這些毒物的危險性，可能不自覺就吃下農藥，結果在到達目的地前中毒死亡。目前大象主人已帶走了兩頭象，媽媽遺體正交由畜牧部門驗屍。

村民懷疑大象是吃下了農地的化肥、農藥或吃了灑完農藥的栗米才會毒死。（「Save Elephant Foundation」專頁圖片）

象夫（大象飼養員）形容難以將象寶寶和媽媽遺體分開，寶寶不停哭泣哀號，最後在另一頭母象Mer Mo的幫助下，牠才願意跟着離開，Mer Mo將成為牠的保姆。雖然如此，寶寶回程時仍很困惑和傷心，有時會突然驚慌失措跑回媽媽倒下的方向。Pak Mae Mae仍未脫離母乳餵捕期，這段時間失去媽媽是悲劇。機構正找方法協助這頭小象。

象寶寶守在媽媽屍體旁，牠仍未脫離母乳餵捕期，這段時間失去媽媽是悲劇。（「Save Elephant Foundation」專頁圖片）

大象原正逃去和野生大象生活，最後功虧一簣，照片令網民落淚，「牠們如此渴望自由，卻以悲劇作結，那頭野生的公象一定很愛牠們」。得知大象主人已接回象寶寶，網民只能希望主人和馴象師好好對待牠，「牠們需要受保護，而不是腳上纏鍊」。

泰國大象基金會主席Sangduean Chailert亦表示會派員了解情況，需了解倖存的象有沒有吃下農藥。過去2年全球受新冠肺炎疫情影響，這期間很多大象因不明原因死亡，懷疑是大象起居地有太多有毒物品，現存的大象放養區域很多由林地變農地，充斥化肥、殺蟲劑等，河流和溪流對大象來說不再是安全飲用水源。

（綜合）