8歲小惡霸製「火焰網球」掟臉　6歲童燒到變木乃伊　惡霸媽咁回應

這種東西隨時會置人於死地！美國1名6歲男童慘遭鄰居8歲「小惡霸」欺凌1年，日前小惡霸夥同一群孩子將汽油倒在網球上，引男童出門後點火製「火焰網球」，竟然掟向男童的臉，導致他臉及腿分別二級至三級程度燒傷，送院搶救後小小蛋臉滿是巨型水泡，頭部包紮成木乃伊般，狀況淒慘。事發時男童跑回家求救，家長聽到他狂呼「媽媽救救我」、「他們燒着我了」，那名小惡霸作惡令男童燒着後，竟然「留他一人在外面等死」。男童的姐姐說這已不是弟弟首次被嚴重欺凌，而且小惡霸的媽媽亦知情的。不過，該小惡霸的媽媽否認所有欺凌指控，又稱會為燒傷男童祈禱。當地警方目前正調查4名男童，涉嫌玩汽油及點燃物品，不排除提刑事檢控。



6歲男童克蘭科爾（Dominick Krankall）被8歲的小惡霸用汽油淋網球製成「火焰彈」掟中臉，送院後發現臉及腿分別二級至三級程度燒傷。（WYFF News 4新聞截圖）

事發於本月24日，康涅狄格州6歲男童克蘭科爾（Dominick Krankall）被一群男童叫出門，之後身體着火嚴重燒傷，送院後頭部包到像木乃伊，家人指他被區內1名小惡霸帶頭嚴重欺凌，臉和腿分別二級至三級程度燒傷。克蘭科爾的臉腫到2倍大，滿是水泡，甚至眼睛都幾乎被水泡掩蓋，照片令人痛心。

克蘭科爾的家屬指，當日小惡霸不知如何爬入一個棚內取得汽油和打火機，將汽油倒在1個網球上製成「火焰彈」，姐姐迪根（Deegan）說，小惡霸住在樓下，當日一群孩子叫弟弟出門到後院玩，弟弟到轉角處過了一會兒，突然頭部着火跑回來，大叫媽媽，，喊着「他們燒着了我」、「媽媽救我」。那名小惡霸疑等弟弟現身時馬上點着網球，把着火的網球即朝弟弟的臉扔去，見弟弟身體着火即時逃去。

迪根說小惡霸不是首次欺凌弟弟，「這發生過很多次了」。2個月前，小惡霸曾在自己的媽媽面前推弟弟埋牆再摔落地面。火燒事件發生後，小惡霸的媽媽一樣拒認兒子有出手欺負他人。迪根說弟弟受傷住院後，「他幾乎不能睡覺，他幾乎不能進食，他幾乎不能說話」，她看到弟弟的樣子非常崩潰，大罵惡霸家人完全不作為，現時家人打算搬家，因為單位已不安全。

克蘭科爾的媽媽受訪指，兒子被那名小惡霸欺凌1年，當時對方帶領其他孩子喊其兒子的名字，「然後將球掟向他，留他一人在外面等死」。媽媽稱一定要為兒子討公道，家人正為克蘭科爾壽集5萬美元的醫藥費，截至本月28日下午捐款已突破27萬美元。

事後救援人員送克蘭科爾入院，其臉被燒到嚴重腫脹，康復之路可能很長，但最終疤痕應該很小。警方到場調查，發現有目擊者見到一群無人管的小孩玩汽油及點燃一件物品，正調查4名涉事兒童，不排除提出刑事檢控。

不過，小惡霸母親否認欺凌指控，稱知道最近發生可怕悲劇，他們會為克蘭科爾祈禱，正和當局確認發生何事，願配合調查。她向當地電視台作書面回覆，稱要等當局做出決定，不會對事件作結論及假設。

網民對事件感痛心，尤其受害者已不是第一次被惡霸欺凌，小惡霸的母親仍為兒子辯解的態度實在令人難以置信，直斥欺凌者父母應該承擔責任，支付所有醫療費用，「為什麼他們這麼小已經如此邪惡，（小惡霸）父母在哪裡？他們應該被監禁」。有人質疑讓8歲小朋友玩汽油和火，區內的建築物一樣可能被他們火燒，要求當局對事件嚴肅處理。

（綜合）