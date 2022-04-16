日14歲少女受欺凌慘成凍屍　揭6項變態手段　曾遭性凌虐兼迫自殺

去年3月，日本北海道旭川市公園發現14歲女學生廣瀨爽彩的屍體埋於雪中，因體溫過低「凍死」。雖然她的母親及廣瀨生前都說過受欺凌的問題，但涉事學校及當地教委會都否認她生前有受欺凌；直至當地傳媒報道連串細節，終令當局成立第三方委員會調查。近日委員會發表中期報告，確認廣瀨生前的確有被欺凌，揭發2019年4月至6月內發生的6項變態欺凌行徑，包括強迫她拍淫照、當眾自慰及威迫到她自殺等，事件令社會嘩然。

廣瀨母親曾多次向學校老師反映欺凌問題，女兒甚至曾於2019年6月跳河企圖自殺，當時驚動了警方，但最終仍不了了之。廣瀨母親受訪時說經歷了漫長的3年時間，學校及有關當局終於承認存在欺凌，但報告仍未調查出欺凌與女兒慘死的關係。廣瀨母親傷心地表明直至死前會一直痛苦下去，無法原諒所有涉事者，如果當局早早處理，「她是不會選擇自殺的」。



14歲女學生廣瀨爽彩去年被發現死於公園雪堆中，母親稱她長期受欺凌，涉事學校及教委會一度否認。（Twitter圖片／北海道放送截圖）

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「旭川14歲少女凍死」事件在日本引起全國關注，去年2月，14歲女生廣瀨爽彩在社交媒體透露受到欺凌，其後從北海道旭川家中失蹤，當時氣溫嚴寒。至3月份，她被發現死於旭川市公園的雪堆中，沒有犯罪跡象，警方驗屍發現她體溫過低「凍死」。廣瀬的母親其後發聲明，指女兒生前被欺凌，要求市長指示教委會調查。

當時教育委員會及校方作初步結論，認為事件不涉欺凌行為，與廣瀨母親說法不符。當地媒體繼續跟進事件，包括《文春在線》等媒體4月聯繫廣瀨母親，揭發連串欺凌內容。由於校方說法與媒體調查結果差異巨大，社會各界迴響極大，教委會去年4月認定事屬「嚴重案件」，5月成立第三方委員會跟進。

日媒指，廣瀨生前受長期受校園欺凌，校方多次以「惡作劇」來掩飾事件，她曾向母親說「我想死」。2019年4月，廣瀨入讀Y初中時馬上被人欺凌，母親多次向老師反映女兒可能受欺凌，但學校懶理；至6月時，女兒跳河企圖自殺，警方曾介入調查，發現其中1名男生強迫她拍淫照，違反兒童色情法，但由於男生未滿14歲，不需承擔刑責，另外數名學生曾被指涉敲詐勒索立案調查，又證據不足而作罷。

廣瀨事後身心受創下長期住院，校方才肯提及可討論欺凌問題，廣瀨母親要求律師參與，校方即態度大變。跳河事件3個月後，廣瀨母親替女兒轉到X初中，但發現女兒患了創傷後壓力症（PTSD），難以正常上學。後來Y校校長受訪仍否認出現欺凌問題，拒絕交代老師對涉事學生的指導應對，堅持沒有欺凌是當時警方得出結論。

今年3月27日，第三方委員會終於向死者母親匯報調查情況，確認的確存在欺凌，30日教委會會長等人向死者家屬鞠躬道歉，是事發以來他們首次道歉。本月15日，當局公開一份2019年4月至6月調查中期報告，指有7名學生參與欺凌，包括同校及外校生，並提出了6項明顯的欺凌行為：

第一，廣瀬入學時認識其中2名學長交換了LINE，一起玩網上遊戲被迫聊性話題，其中一人在2019年4月中在公園撫摸她，委員會指2人對當時只有12歲的受害者說出及做出極其淫穢話語及行為，長期透過手機強迫她聊性話題。

第二，欺凌者半夜打電話威脅她到公園集合，結果他們根本沒到場。

第三，欺凌者經常買零食時迫她付款，共計1萬日圓（約620港元）。

第四，強迫她拍攝手淫照片並發送，更要求傳送淫穢影片。

第五，廣瀨曾被叫到公園聚會，5名高年級學生包圍她，迫她到附近廁所自慰給大家看，由於無法逃跑她被迫就範。委員會認為現場未有出手阻止的學生也是共犯，而觀看及強迫自慰的學生涉及嚴重欺凌行為。

第六，2019年6月22日，她被欺凌者迫到跳河企圖自殺，當時有多名學生在岸邊聚集，有人威脅公開她的淫穢圖像所有學生看，廣瀬稱「我會死的」，請對方刪除圖片，有學生質疑她不會真自殺，此時廣瀬翻過圍欄跳落河企圖自殺。



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在一般情況來說，日本傳媒對同類事件不會公開死者容貌及姓名，但廣瀨母親希望大眾關注事件，為女兒討回公道，去年已公開女兒真名、生前照片、畫作等，形容是女兒辛辛苦苦活了14年的證明，會直面欺凌的現實。

廣瀨母親日前透過律師發聲明，表示女兒的欺凌「終於被確認」，真的希望當局早早承認。她透露其中1名學生曾在事後告訴她，自己不是加害者，但現在發現他真的涉事，心情很複雜。廣瀨母親指花了3年才確認女兒受到欺凌，時間太過漫長，如果當局早早正常處理，「她是不會選擇自殺的」。

她指目前確認女兒涉及被欺凌只是第一步，她希望繼續查清欺凌和自殺的因果關係，又指直到死前女兒一生都會繼續受苦，內心的空虛已無法填補，她無法原諒涉事者，「希望涉事者意識到，欺凌會殺死人」。旭川市長今津寛介已要求第三方委員會6月前提交最終報告，調查欺凌與廣瀨的死有沒有因果關係。

雖然對學校及有關當局不滿，廣瀨母親對女兒轉校就讀的X初中沒有記恨。她早前透露X學校的老師很好，女兒失蹤後，老師怕她不吃飯還帶了自製飯團和三文治找她，出事後也經常探望。校長和副校長2月時前去拜祭，透露即將舉行畢業禮，他已獲得教委會批准，向廣瀨頒發畢業證書，後來女兒的老師都來了，為女兒辦畢業禮，聽到校長席上發言，聽到一句「恭喜你畢業了」，她當場哭了。

日本校園欺凌問題嚴重，據當地教育部數據，2020年當地中小學的欺凌案件多達61.2萬宗，有479名學生自殺。

（綜合）

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