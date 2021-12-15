10秒自摑19巴！女學生巴士站被圍毆欺凌　警方稱因AA制後無找數

「AA制」未找數是欺凌毆打的理由？內地日前瘋傳幾段欺凌影片，有女學生抓住另1名女生的頭髮瘋狂掌摑，再強迫對方下跪「自摑」，10秒內摑了19巴。另一影片該名女學生帶同4名女生圍毆同1名女生，狂打頭之餘更有人使出「穿心腳」踢心口。影片引起網民關注，當局教育局及警方均介入調查。

當地警方日前通報指，捱打的13歲尹姓女生和兩次打人的12歲馮姓女生是朋友關係，平日吃飯坐車都是以「AA制」方式付款，但馮不滿尹未依照約定付錢，憤而毆打，目前已就事件立案，已對5名打人女生依法處理，並責令監護人嚴加管教。然而，許多網民質疑這根本就是「校園霸凌（欺凌）」問題，「打人還下跪自扇耳光的朋友關係，太難理解了」。



內地日前瘋傳女生在車站掌摑另一名女生的影片。 （微博影片截圖）

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最近內地瘋傳數條影片，拍下女學生打人畫面，見到有名穿黑色衛衣、個小較高的女生一手抓住另一名穿格仔恤衫女生的頭髮，另一隻手大力狂摑她的臉，看起來很大力。之後她又再強迫格仔衫女生下跪「自摑」，10秒自摑了19巴。

另一段影片中，同一名打人女生帶同4名女生圍毆一名女生，按壓她的身體「下下打頭」，拍打她的背又起腳狂踢，有人更使出「穿心腿」飛踢女生心口，附近有許多人圍觀，更傳出笑聲，但無人阻止。事件發生於遼寧盤錦，有女生被同學欺凌狂毆的畫面引起網民關注，認為太過份。當地的教育局稱已派專人調查事件。

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12月14日，內地警方通報，涉打人的5名女生年齡介乎12至14歲，被打女生姓尹，只有13歲，摑人的女學生姓馮，只有12歲。警方指，尹馮二人是朋友，因為平日兩人吃飯坐車都是以「AA制」方式付款，惟尹未按約定付錢，令馮女心生不滿。

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首段摑人影片攝於10月4日，馮女約尹女到大洼區錦紅公交站見面，並當場毆打尹女。本月11日，馮再夥同張某（13歲）、翟某某（13歲）、曲某某（14歲）、張某某（13歲）到錦江廣場附近見面，其間圍毆尹女。打人的5個女學生。公安機關已立案調查，涉事5名人員均到案，已依法處理涉案人，並責令監護人嚴加管教。

警方發通報，指兩人是朋友關係，平日以AA制方式吃飯坐車。（微博圖片）

然而，網民質疑兩人絕不可能是朋友關係 ，「打人還下跪自扇耳光的朋友關係，太難理解了」，而且如果只是吃飯錢的話，不可能這樣打人，「也不至於打人啊，下次不帶她不就行了」、「三觀不同以後就不要來往了，至於這麼打嗎？好好教育教育吧，以後出校門社會不會這麼慣着你」。不少人認為事件應該沒那麼簡單，「被打者那麼讓她打的架勢也不敢不給她錢吧」，質疑這根本是「校園霸淩（欺凌）」，兩人是欺淩者與被欺淩者的關係。

（綜合）