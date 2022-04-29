驚！21歲辣妹變腐屍　雙手反綁滿佈彈孔　疑遭神秘兇手行刑式槍決

極度冷血！巴西小鎮布拉斯諾特（Brasnorte）日前揭發恐怖凶殺案，1名拖拉機司機報警稱在鄉間小路發現1具已腐爛的屍體，經調查後證實死者是失蹤3天的21歲女子，最駭人的是屍體雙手被反綁，身上佈滿子彈孔，似是遭到行刑式槍決，兇手動機與身份未明，頓時令小鎮陷入恐慌！死者的母親則指最後見到女兒時，她只帶手機出門稱要到朋友家中，但當天女兒的手機被關掉後從此失聯，重重謎團令案件充滿問號，警方正全力調查案件內情及緝拿兇徒歸案。



警方證實死者為21歲女子Ellen Nascimento da Silva，她被發現伏屍路邊時雙手被反綁及全身子彈孔，疑遭兇手行刑式槍決。（Ellen Silva Facebook圖片）

綜合外媒報道，死者為21歲女子艾倫（Ellen Nascimento da Silva），生前居於巴西小鎮布拉斯諾特，艾倫母親表示，女兒於本月19日晚上約9時離家，當時只帶了手機，表示要前往朋友家，惟當天她在離開朋友家後手機便關上，從此失去聯絡。艾倫母親指女兒本來打算出國旅行，惟執好行李後臨時取消，她的行李仍留在家中，沒料到女兒失聯３天後傳來噩耗。

艾倫失蹤3天後竟已變成恐怖腐屍，警方表示，1名在農場工作的拖拉機司機於上班途中，在街道轉角位發現1具腐屍，屍體被發現時竟已嚴重腐爛，雙手被反綁在身後，並且身上滿佈子彈孔，似是遭到行刑式槍決，其後聯絡到艾倫的父親來認屍，終確定死者的身份。

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案發小鎮只有約2萬人口，寧靜的小鎮竟發生駭人命案，而且兇手的身份及行兇動機成謎，頓時令鎮上居民陷入恐慌，警方則表示會全力調查及追捕兇徒。