凶殘弒母│日女插畫家多刀殺母致面目全非　盜護照扮母赴英被揭穿

日本發生一宗恐怖弒母案，28歲女插畫家橋本志穗涉嫌於今年2月中在家持刀狂砍54歲母親，導致母親頭部、臉部等全身多處重創後死亡，並棄屍在陽台。橋本志穗隨後盜用母親的護照出國，入境英國時被揭發冒充母親身份，於是將其遣返，繼而被日本警方發現她犯下殺人罪。



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橋本志穗與母親橋本啓子同住於日本栃木縣上三川町，她今年2月持母親的護照出國，抵達英國機場接受入境檢查時，被揭發使用他人護照，隨即被強制遣返。3月4日千葉縣警方以涉嫌違反護照法拘捕橋本志穗，隨後移交栃木縣警署。

警方於調查過程中，意外揭發橋本啓子死於家中陽台，頭部及臉部重創，猶如毀容，根據驗屍結果，證實死因為顱內出血，於是在3月24日加控橋本志穗遺棄屍體罪，並於4月14日再以涉嫌殺人罪拘捕她。目前警方仍調查案件中，以釐清犯案動機及兩母女是否曾發生過爭執。

（綜合報道）