細佬新女友竟係曾欺凌自己舊同學　仲要謊報年齡　家姐：應否揭穿

一名女網友在匿名公社分享了自己重遇中學時曾欺凌過自己的女生的經歷：「上星期家庭聚餐時，弟弟帶了新女友一起來。我一看到那個女生我差點嚇死，因為那個女生居然是我中學時同班的問題人物。」



「她看到我也嚇到，整餐飯都不敢正眼瞧我，我故意問我弟怎麼認識的，結果我弟開心的一路狂講，果然不出我所料，她不但謊報年紀，還瞎扯家境，我聽完沒忍住就笑出來，結果她馬上站起來躲去廁所。但我怕影響長輩的心情，所以沒有當場戳穿她。明明她爸媽在她小學就離婚了，爸爸也只是做工的，硬扯自己的爸媽是小企業的老闆，明明中學時就是耍流氓的大姐頭，到處交男友和很多人上床，還把自己塑造成單純無知的大家閨秀，而且還謊報年齡欺騙我弟。」

「我原本也沒有想要跟我弟說什麼，想說時間久了狐狸尾巴就會跑出來，沒想到她居然先跑去跟我弟說我壞話，說她有靈異體質，所以一看到我她就覺得我不是好人，要我弟離我遠一點，還說我會破壞他們的感情，要我弟千萬不要相信我的話。還好我跟我弟從小感情就很好，所以我弟全都跟我說了。我是覺得想要鋪路也別太急啦，你對我無情，我也不必有義，我準備回舊家把畢業紀念冊翻出來給我弟看看，反正當時你的裝扮還有你寫的那堆幼稚文字，就夠我弟了解你了，而且我還跟一些同學有聯繫，要找證人也不難。地球很小，自己做過的事情就算時間過了再久還是要負責，而且你忘了你以前還有欺凌過我嗎？怎麼好意思先告狀？」

網民怎麼看？「我覺得你弟弟多少應該都有察覺到，只是想觀察目前狀況罷了。但是身為姊姊的你，該說的話還是要說，長痛不如短痛。沒人會跟曾欺負家人的人交往吧！」「這樣的女生，娶為妻，絕對不會幸福，你弟弟可能還會被欺壓的。」「有些事情也不是生氣，只是很難讓人忘懷。」「和弟弟說，和家人說，不必把這種畜Ｘ留在這個家庭中，這樣往後會扯出更多問題。」

【同場加映】細佬夜半開車好心載埋路邊紅衣女 差啲害死家姐 全因亂講一句話（點圖放大閱讀）▼▼▼

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