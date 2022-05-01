女車長「女承母業」駕校巴逾40年　新校以她命名　網民：她值得

學生上學時受到關愛，除了來自老師校長，還有來自校巴司機。美國1名校巴女司機在區內服務40多年，近日學區決定將未來1所中學以她的名字命名，事件引起網上熱議，有不少曾在區內生活的人留言大讚有關決定，又形容該名司機是位了不起的媽媽，配得上這份禮物。司機受訪時稱自己是「女承母業」，退休後太無聊近日已復出，她認為校巴司機有責任當學童榜樣，自信啟發過數百名兒童，已經迫不及待等學校落成後去當義工。



美國校巴司機班克斯在區內服務逾40年，校區決定將來1所新的初中以她的名字命名，獲社區居民大力支持。（abc13新聞截圖）

居然有學校以校巴司機名來命名，證明她對學校以至社區有多大貢獻！德州富舍爾市（Fulshear）的拉馬爾綜合獨立學區（Lamar Consolidated Independent School District）近日決定將1所未來新建初中以校巴司機班克斯（Ella Banks）名字命名，表揚她的貢獻。

班克斯在區內擔任校巴司機40多年，她媽媽也是校巴司機，很享受開校巴的時光，1982年，她緊隨媽媽腳步在區內開校巴。其實她去年12月已經退休，但悠閒生話實在太無聊，所以今年3月決定復出。學校交通設施經理斯盧德（ Stephen Sluder）說，區內所有人都喜歡班克斯，她多年來保持完美出勤紀錄。

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班克斯認為，校巴司機有責任當學生榜樣，教他們分辨好與壞，自信揸校巴40多年，已教育和啟發了數百名兒童。新校將命名作「Ella Banks Jr. High 」，但學區目前還在覓地興建，幾年內不會建成。不過， 班克斯知道消息已非常激動，形容自己發夢都想不到，「太幸運，我的名字將永遠存在」。她迫不及待見證新校落成，更稱一定會經常到學校當義工。

網民驚訝她竟開校巴服務了40多年，認為這份「禮物」她值得擁有，「感謝你多年來為無數孩子服務」、「我們的社會總是忘記尊重從事如此崇高職業的人」。更有不少曾在區內生活的人留言大讚，指班克斯駕車時總是笑得很燦爛，她照顧學生就像照顧自己親生小孩一樣，「她是我中學的校巴司機，也是個了不起的媽媽，很高興學校用這種方式答謝她的貢獻」。

（綜合）