重酬30萬！泰貓奴1個原因巨額尋貓　18歲保安尋獲：我媽與貓同名

寵物亦是家人，一旦走失了，許多主人會不惜一切代價想去尋回。早前泰國1名女子在網上發布消息，指愛貓上月17日凌晨獨自離開住所後下落不明，她願意支付高達30萬泰銖（約6.8萬港元）給尋回愛貓的人；雖然有人認為如此高的金額足夠買許多隻貓，但女主人卻認為貓貓是獨一無二的，只想把牠尋回。

重酬尋貓的消息在網上傳開後，大批民眾主動協助，最終由18歲保安員找到。而女主人亦遵守承諾，付出酬金多謝他。



女貓奴塔拉在facebook發布尋貓啟示，表明願意重酬尋回貓貓的熱心人士。（「Manee Thara」fb專頁圖片）

根據當地媒體報道，居於泰國暖武里府（Nonthaburi）的塔拉（Thara）養了3隻貓，其中1隻雌性蘇格蘭摺耳貓叫馬尼（Manee），塔拉形容牠是隻「肥貓，肚腩鬆弛，眼神傲慢」。馬尼在上月17日當地時間凌晨1:45離開住所後不知所終，塔拉遍尋不獲，便把資料公布到facebook上1個貓奴群組，表示願付30萬泰銖（約6.8萬港元）重酬尋回馬尼。帖文中寫到「這筆金錢足夠買很多貓，但馬尼是獨一無二的」。消息一出即被瘋傳，因金額可觀，許多人為之瘋狂，大批民眾在晚間也外出搜索，但始終未能找到馬尼。

直至21日晚，塔拉住所大廈的18歲男保安皮亞（Piya Phunsanthia）在住宅區發現馬尼蹤影，悄悄尾隨下，卻見牠急躥至某居民的家，皮亞只好馬上聯絡塔拉。最後在眾人協助下，成功把馬尼送回家。塔拉指馬尼被發現時「瘦了，正在低燒，下巴有傷口，毛髮也有少許脫落」，她除了把馬尼送院接受治療，亦遵守承諾向皮亞付出30萬泰銖酬勞。

尋找馬尼的經過：

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皮亞稱相信好人有好報，會把部分酬金捐出做善事。（「Piya Phunsanthia」fb專頁圖片）

皮亞表示自從知道有居民痛失愛貓，就一直留意四周，尋回馬尼也可能是緣份，他表示「我的媽媽叫馬尼（Manee），不見的貓也叫馬尼」。後來他在網上放出自己手持3疊千元鈔票的照片，稱相信好人有好報，會捐一部分酬金到寺廟。

更多馬尼的照片：

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