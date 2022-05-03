黑超萌貓神還原《咒術迴戰》五條老師　連招牌手勢都完美複製

【咒術迴戰】你也會裝扮你家的毛小孩嗎？近日有一名女網友分享自家貓咪打扮成《咒術迴戰》「五條悟」的模樣，不到一天便吸引逾2萬名網友按讚、逾2,000次以上轉發分享，讓貓奴們紛紛直呼是「貓界五條悟」。



化身咒術迴戰「五條老師」！喵星人手勢神還原狂吸2萬人按讚

日前有一名台灣女網友在Facebook Group《貓咪也瘋狂俱樂部》上貼出自家6歲貓咪「歐馬飽飽」的一系列美照，照片中可見歐馬飽飽化身《咒術迴戰》裡最強的咒術師「五條悟」，從白色沖天的頭髮到黑色眼罩100%神還原，甚至連手勢都完美複製，最後還戴上圓框墨鏡、配上可愛的旁白「前一陣子我媽要我殺鬼，現在又要我祓除詛咒，是要多忙啦」，貼文短短一天就吸引逾2萬名網友觀看按讚。

【圖輯】點圖放大看黑超萌貓「歐馬飽飽」神還原《咒術迴戰》五條老師👇👇👇

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「貓界五條悟」神還原太可愛！網友暴動封喊：我的心被電到了

網友對歐馬飽飽的超萌裝扮照紛紛狂刷留言「這個五條貓貓太可愛了啦」、「可愛到不行～五條老師我愛你」、「我的心有被他電到耶，貓界五條悟」、「貓之呼吸法：貓你一拳」、「帥慘了」、「好適合好帥好可愛」、「牠療癒了我一天」，還有人歪樓表示像新加坡歌台一哥「王雷」。

歐馬飽飽帥氣又可愛的模樣也在IG迅速累積上千名粉絲，想要關注歐馬飽飽的貓奴們趕快手刀追蹤，就能飽覽更多超萌喵星人的美美照片囉～

【同場加映】貓貓闖球場看台命懸半空 美球迷齊拉國旗神救援 影片瘋傳勁感動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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