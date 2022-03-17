日本父女Cosplay「極道家庭」Twitter爆紅　真實身份曝光嚇窒網民

Cosplay（角色扮演）近來越發流行，透過裝扮還原喜愛的角色，也能藉此打造出完全不一樣的自己。



近日，一組照片在Twitter上瘋傳，只見一對日本父女檔化身「極道家庭」，兩人手握刀槍擺出帥氣姿勢，還原度極高的煞氣Cos照立刻掀起討論，父女兩人的高顏值也成為網友們關注的焦點，許多人紛紛留言喊道「請把女兒交給我吧！」

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今年21歲的谷口布實（おふみ）是知名的舞台劇演員兼美妝YouTuber，不時在YouTube頻道上分享自己的化妝技巧，也會在社群媒體上貼出個人穿搭及Cosplay的照片，而谷口布實的父親正是日本資深演員谷口高史，曾參演過多部日劇。日前，谷口布實把爸爸找來，拍攝一系列的「極道家庭照」，只見兩人前一秒還穿著西裝、制服，模樣看似乖巧、溫順，沒想到下秒直接變成「道上人士」，手握刀槍、露出整片刺青，煞氣逼人的模樣令人不禁膽戰心驚。

【圖輯】點圖放大看更多21歲谷口布實IG美照👇👇👇

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神還原的Cos照立刻引起討論，網友紛紛留言讚嘆「父女倆都太帥氣了」、「這照片也拍得太好了吧」、「爸爸身上的刺青太驚人了，還以為是真的」。父女檔的高顏質，也成為討論的話題之一，「姊姊好美啊」、「這個老爺好有氣質」，也有人開玩笑稱，「為什麼岳父大人看起來那麼嚴肅？」、「請把女兒交給我吧」。

受父親影響，谷口布實很早就踏入舞台界，以舞台劇演員的身分發展，但起初並沒有獲得多大的人氣。而後她在舞台中接觸到「化妝的魅力」，從15歲起就開始鑽研美妝技巧，更開始拍攝影片教學，進而吸引大批粉絲關注，名氣也逐步上升。據悉，谷口布實的身高僅156公分，但她拍出來的照片卻有170公分的氣勢，其拍照技巧、穿搭方式相當了得，深受粉絲好評。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】