係「兔」定係「波」？萌兔一秒變無死角圓形　呈現圓周率π≈3.14

原來是球呀，還以為是隻兔子呢！日本一名網友日前在網路上上傳一張照片，分享自家荷蘭侏儒兔在家時總是會把耳朵收起來，讓本就圓滾滾的身體呈現出一個「完美的圓形」，讓她忍不住在貼文中表示「這是球⋯⋯還是兔子⋯⋯？」



從Twitter用戶@119_1127上傳的照片可以看到，兔兔「白須醬」（しらす）把耳朵貼緊頭部、脖子稍微往下擺，整個人呈現一個毫無死角的圓形，臉上還掛著呆萌的神情，可愛的模樣不止融化大批網友，更登上日本網路媒體版面。

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根據日媒報導，飼主受訪時表示，發布的照片是白須醬正在家走來走去，走到桌子下休息的時候捕捉到的。白須醬時常會呈現「圓形狀態」，剛開始覺得很有趣會一直盯著牠看，由於實在太可愛了，後來只覺得很療癒。

據了解，在眾多品種中，荷蘭侏儒兔耳朵很短且身形更小而圓，因此把耳朵貼緊時從正面就能輕易「隱形」，且將耳朵置於後方通常代表著放鬆的情緒，所以白須醬在家應該十分舒適、放鬆，才會總是呈現這個可愛模樣。

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