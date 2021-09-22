萌兔怕剪指甲雙腳狂震似電動公仔　飼主揭更可愛舉動：試過翻白眼

很多寵物不愛面對清潔、美容方面的東西，一旦說要洗澡或清理，總是會顯露出抗拒的樣子。最近一位日本網友，就分享了自家兔子在剪指甲時，不斷害怕發抖的影片。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「kijiro_kijiro」近日分享一段影片，片中有人抱著他的寵物兔子，另一人則拿著指甲剪，幫忙這隻兔子修整指甲。而雖然被緊緊抱住，不過還是可以看到過程中，兔子仍因為非常害怕，雙腳不斷的抖動著。
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kijiro_kijiro表示，他的兔子每兩、三個月，就會進行一次健康檢查，同時也會剪指甲和清理耳垢等等。而他在接近醫院時，察覺到的寵物兔甚至凍結般的動也不動，兩眼還向上翻白，顯然十分抗拒。
網友們看了，則紛紛表示「不好意思我爆笑了」、「他八成心想『老天救命啊』」、「醫師的技術也挺好的」、「腳一直抖的兔子好可愛」、「我家以前狗狗要接種時也是拚命抖」、「有在努力，要好好誇獎他」、「好像電動的布偶一樣」、「可憐的小兔兔」、「小兔兔你很努力了」。
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アメちゃん爪切り頑張ったね🥺🐰✨✨✨— アメちゃん(雨)♂ (@kijiro_kijiro) September 12, 2021
怖くて足がブルブルしてる😭😭😭 pic.twitter.com/VwLe2swNoa
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】