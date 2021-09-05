兔子原來是破壞王！家中到處都有牙齒痕跡　其實是牠們天性作祟

有養過兔寶的朋友們都知道，兔子絕不像外表看來那般文靜。兔子其實可以跟人很親近，有時甚至可以說是破壞大王。

文：愛兔子的事／滔客



舉凡家中的電線、沙發、木製品、紙箱……都有牠們用牙齒搞怪的痕跡，有慘痛經驗的兔友都已經學會，當讓兔子在家中自由放風時，要先保護自家的電線，免得被兔子從此「一咬兩斷」！

為何兔子愛在家中到處破壞？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 12

其實兔子不是難相處，牠們只是有特殊任務



很多人不知道，兔子的牙齒終其一生會不斷的生長，因此，磨牙可以說是造物主賦予牠們的天職。兔子除了可以透過咬咬東西展現牠們在牙齒方面的特性之外，不停生長的牙齒對牠們而言，也可以說是一項兩面刃。

一般來說，兔子在進食牧草時的咀嚼動作，可以平衡及使牙齒保持適當的長度，因此，一旦破壞了這個定律，兔子牙齒過長或咬合不正的結果，將引發一連串健康問題。

許多人以為兔子就是吃紅蘿蔔長大的，其實不然！兔子的主要食物是牧草。試想自然界的兔子，哪一個這麼好命天天找得到菜園一飽口福呢？而這項草食特性，也就成了維繫牠們天職的重大關鍵。

跟人一樣，兔子的門牙也是用來上下咬斷東西、臼齒則負責左右移動。吃草可以保證牠們的牙齒能夠有健全的磨牙運動，因為萬一兔子不這麼做，不斷生長的齒根就有可能往內擠迫，一旦擠迫眼眶，將會導致兔子眼球突出或鼻淚管阻塞，往下顎發展，則會導致下巴膿腫或骨折，無論那一種情況，都不只是簡單治療就可以解決的。

同時，牧草的高纖維也可以使兔子的腸道充分蠕動，一旦兔子的牙齒出現問題，吃草開始有困難，單靠飼料或菜蔬的纖維含量，對於擁有身體長度15倍長腸道的兔子來說仍是不夠的。

所以，下次又看見家中兔寶開始啃東啃西的時候，別急著挑剔牠們任性，記得翻開牠們可愛的小兔唇，好好先注意一下牙齒吧！

▼▼同場加映：日前有兔主在社交平台表示，兩年前她讀大學時，要到北京實習兩個月，與家中11歲的安哥拉兔「波子」短暫分開。當時有一晚，她突然夢見波子被火燒，自己救不到牠，哭醒後她非常不安。一星期後，主人回港才明白原來夢境是一個悲劇暗示……▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟夢境暗示了什麼？▾▾▾



+ 46

點擊連結看全文：安哥拉兔│到北京實習夢見兔被火燒 媽一周後回港才知是悲劇暗示

【本文獲「滔客」授權轉載。】