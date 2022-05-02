色字頭上一把刀！母蜘蛛一完事即時秒殺炮友　雄蜘蛛靠這招自救

自然界生物真是無奇不有。最近有昆蟲學家發現某品種蜘蛛的交配模式相當特殊，公蜘蛛與母蜘蛛「連結完畢」後，公蜘蛛都會把母蜘蛛推開彈射出去，且母蜘蛛還會以此評估對方是否為適合自己的伴侶，如果公蜘蛛不會彈射，那母蜘蛛就會當場殺掉牠。



根據《New Scientist》報導，湖北大學生物學家張世昌及他的團隊於2019年在武漢山區研究一種叫做隆背菲蛛（Philoponella prominens）的時候，發現該種蜘蛛交配行為相當特殊，母蜘蛛會靠觀察「公蜘蛛是否在性行為後會彈射出去」作為選擇如意郎君的標準。

【圖輯】母蜘蛛一完事即時秒殺炮友！點圖放大看「雄蜘蛛如何自救」👇👇👇

+ 7

在團隊進行實驗過程中觀察了155次隆背菲蛛的交配過程，發現三隻雄性隆背菲蛛因為在交配後沒有立刻彈射出去，馬上就被母蜘蛛轉過頭來殺死並吃掉，而只要有在交配後立刻彈射出去的雄性蜘蛛都活得好好的，跟牠們交配的母蜘蛛也順利懷上兩隻蜘蛛愛的結晶。

從團隊提供的實驗影片可以看到，雄性蜘蛛結束與母蜘蛛的交配後，以每秒高達88.2公分的驚人速度把自己射出去，這對於身長只有3毫米的隆背菲蛛來說，如此高速的彈射是相當令人驚訝的，若是以人類來類比就像是一個高達183公分的人在一秒內把自己扔飛了538公尺，大概就是五個足球場那麼寬。

紐約州立大學弗雷多尼亞分校專家William Brown表示，這項研究有助於了解會吃掉同類的物種如何繼續成功交配，但他想知道是否也可以使用這樣的逃生方式來應對其他威脅。而張教授的研究團隊則假設了雄性蜘蛛彈射出去的行為是一種凸顯自己健康訊息的方式，「如果該隻雄性蜘蛛彈射能力很差或不能彈射，母蜘蛛可能會去選擇其他公蜘蛛交配並消除原先不能彈射的公蜘蛛的精子」。

延伸閱讀：

強壯博美躺媽身上炫腹 6顆完美「冰塊盒腹肌」炸出網全跪了：求健身菜單

收編「2隻貓咖啡廳退役店喵」被讚暖男 他曝真實心聲網笑翻：貓條通？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】