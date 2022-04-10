螢火蟲現身屯門！尾着綠燈停大廈外牆　街坊驚喜：人生第二次見！

提起螢火蟲，一般人也會想到要去安靜及漆黑的郊區環境才能觀賞，不過有屯門街坊指，日前有螢火蟲飛到寓所附近，在大廈外牆徘徊，即時拍下片段記錄奇妙時刻，更稱該次是「人生第二次見到（螢火蟲）」。影片引來網民觀看及討論，有同樣居於屯門的街坊亦指曾於區內見過螢火蟲蹤影，亦有人笑指若螢火蟲「熄燈」後外形實際與曱甴沒分別。



有屯門街坊分享短片，指日前有螢火蟲飛到寓所附近，在大廈外牆徘徊。（fb「屯門友」影片截圖）

有網民分享短片至facebook專頁「屯門友」，稱日前於家中發現螢火蟲，興奮形容是「人生第二次見到，原來佢尾部有兩條發光線」。片中可見，1隻螢火蟲飛到大廈外牆停留，倚着牆身向上爬行，過程中可清楚見到其腹部有兩處發光器，發出明顯的綠光，是名副其實鮮明又出眾的「漆黑中的螢火蟲」。

影片一出引來不少網民觀看，紛紛稱在民居見到螢火蟲蹤影實屬難得的體驗，「大開眼界，我未試過親眼看的」、「呢款好似叫兩格電」。亦有屯門街坊分享同類經驗，指近日也有螢火蟲飛入家中，「前兩晚都有一隻飛咗入屋，真係好靚，尾好似LED燈咁有兩行」。有網民則笑指，螢火蟲外形與曱甴相似，若「熄燈」便難以分辨，「唔着光嘅螢火蟲都幾似曱甴」、「樓主唔覺佢勁似小強咩？點解識發光又覺得變可愛了」。

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