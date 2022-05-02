奇情婚禮！新郎告別單身醉酒熱舞遲4個鐘　新娘嬲爆即場改嫁賓客

婚禮本來是喜事，但男主角遲到就可能變成憾事。近日在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtrian）的一場婚禮，就因為新郎姍姍來遲，結果他由娶妻變觀禮，釀成鬧劇。原來當天新郎為了告別單身而開派對，與朋友飲酒跳舞而遲了足足4小時才到婚禮場地，新娘的父親因他的荒唐行徑而大怒，即場把女兒嫁給婚禮的1名賓客，原新郎則繼續單身。



印度布爾達納鎮一對新人在婚禮當日，由於新郎貪玩遲到，引起新娘一家不滿，將新娘即場改嫁他人。（示意圖）（GettyImages）

根據印度媒體報道，印度馬哈拉施特拉邦的布爾達納鎮的一對新人在上月22日舉辦婚禮，婚禮原訂於4點吉時開始，新娘早已盛裝打扮好到場，賓客到齊後等候良久卻不見新郎蹤影。直至4小時後，即晚上8點，新郎才與朋友醉醺醺地抵達會場，其後更對在場人士大打出手，引起女方家人不滿，拒絕讓他完成婚禮儀式，並將新娘即場改嫁他人。

新郎父親事後接受採訪表示，婚禮當日新郎只顧和朋友勁歌熱舞，更喝到醉醺醺，遲到了4小時才到場，於是他把女兒改嫁他人。（示意圖）（GettyImages）

新娘的父親事後接受訪問，怒斥「新郎當日正全神貫注和朋友喝酒、熱舞，因此遲了4個小時才到婚禮場地」。眼見新郎如此荒唐，他斷然拒絕對方迎娶女兒，但婚禮又已準備妥當，便與在場賓客磋商，即場另覓良婿。最終1名女家的親戚同意，隨後戴上新郎的帽飾、緞帶，上台與新娘完婚，結果當場上演一幕新娘結婚了，新郎不是他的劇目，完成這場奇情十足的婚禮。

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