網購要求減價兼改交收地點　買家被拒即變臉抱怨　網民：唔使理佢

疫情下網購已成為港人生活一部份，拍賣網站亦大行其道。有港媽日前發文，指丈夫於二手拍賣網放售物品，過程中遇上1名買家要求減價及更改交收地點，被拒後竟即時變臉，不但嘲諷開價過高，更狂發訊息抱怨，批評回覆無禮，令樓主及丈夫也大感無奈。帖文引來網民討論，不少交易「老手」表示情況常見，直言毋須過份上心，「唔覆就得唔使勞氣」。



有港媽日前發文，指丈夫於二手拍賣網放售物品，過程中遇上1名買家要求減價及更改交收地點，被拒後竟即時變臉，不但嘲諷開價過高，更狂發訊息抱怨。（《奶酪陷阱》劇照）

「點解會有呢啲咁嘅人，咁喋喋不休，怪到冇朋友啊！」該網民於親子王國討論區發文，表示丈夫「新手上路」嘗試在拍賣網站放售物品，沒料遇上奇怪買家。她貼出丈夫與買家的對話截圖，可見買家有意購買總數共3件貨品並要求減價，雙方各自還價後，買家一度讓步10元，但要求將交收地點由深水埗改至牛頭角。

樓主丈夫拒絕要求，直指「你又要平畀你，但又要牛頭角交收，我都唔廢話了，要就深水埗地鐵交收」，買家遂表示放棄購買。原以為事件告一段落，沒想到買家其後狂發訊息，不但諷刺開價過高，指網上有不少賣家願以較低價錢交易，又批評樓主丈夫未有遵守承諾減價及遷就交收。

樓主丈夫與買家對話：

樓主丈夫感到無奈又奇怪，強調從沒答應任何要求，又認為未能交易只屬小事，不明白為何買家如此「長氣」及堅持，「我拜託你放過我啦，唔需要不斷咁打字來，我唔識得你，傾唔啱價錢交收地方時常發生，唔合你心水，你就搵其他人，香港人放鬆啲啦」。

帖文引來網民討論，不少網上交易「老手」直言情況並不罕見，認為樓主及丈夫毋須介懷，「都唔使應佢咁多，佢話價錢貴人哋平，咁咪答佢『ok唔緊要，你找別人買』，之後毋須再理佢」、「大把唔正常人，慳返啖氣暖肚好過，下次唔使覆佢咁長」。

亦有人認為雙方也有責任，「唔好怪我直接，買家賣家都好有問題，嗌嚟做乜啫，唔啱都費事答啦！簡直嘥時間」、「好似係有來有回，有互動㗎喎。一早唔睬佢啦，咁好氣傾咁耐，不是一個人喋喋不休了」、「始終文字歸文字，你唔可以估計對方會點諗，唯一免爭執方法，就係唔需要字面評論對方行為，一句賣或唔賣就算, 甚至唔覆都可以」。

Carousell放售物品需要商業登記？ 稅局：按6件事查有否遵守條例



有港媽在網上發文，指12歲女兒突然收到稅務局信件，要求她補交過去3年在Carousell上買賣戶口的商業登記費，共8250港元，但實際上女兒在該平台的交收只有十幾宗。事件引起網民極度關注，很多人都表示自己經常會將二手物品放上網買，擔心不小心墮入法網。稅務局表示，當局會按買賣活動的6件事，查核網上買賣有否遵行《商業登記條例》的規定。



港媽表示，一度以為信件是騙案，但後來確認信件屬實。（親子王國討論區圖片）

須辦理商業登記的「業務」▼▼▼

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就網上買賣活動而言，稅務局會了解以下6件事，查核是否有遵行該規定▼▼▼

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稅務局提醒市民，任何人士如沒有按規定就其在香港經營的業務申請商業登記，即屬違法，最高可被處罰款5,000元及監禁一年。

《香港01》記者曾就事件向陸偉雄大律師查詢，他表示買賣行為是否需要作商業登記視乎4個因素，第1是有沒有營運生意的意圖；第2是有沒有獲取利潤，這兩者要同時考慮。如果上述2者都成立，就要視乎行為是持久性還是單一行動，因為生意有持續經營（Going Concern）並非只是單一買賣，最後就是行為持續時間有多久。他指如果符合上述4個因素，即使當事人不認為自己在做生意，稅局亦都已經視為做生意。

更詳盡解答：Carousell用家注意！12歲女遭稅局追商業登記費$8250 律師咁解釋