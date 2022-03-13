二手平台買AirPods講價不成發難：淘寶都係$360　賣家冷應1句KO

網購是近年潮流，不少人更會於二手平台購買或放售物品以免浪費。網上近日流傳截圖，顯示有網民放售單邊的AirPods Pro耳機，價格比正價便宜一半有多。不過有買家卻發訊息，直接要求減價超過一半，被拒後更爆粗發難，稱於淘寶網購買全新耳筒更便宜，最終遭賣家1句秒殺。



網上流傳截圖，顯示有網民放售單邊的AirPods Pro耳機，不過有買家卻發訊息，直接要求減價超過一半，被拒後更發難。（資料圖片）

網上群組瘋傳相關問價截圖，可見有網民於二手平台放售單邊AirPods Pro耳機，由於只售右耳耳機以及屬二手物品，賣家僅開價620元，比現時官網的1999元正價低逾一半。不過1名有興趣買家似乎對價錢不太滿意，利用平台的訊息功能，劈頭便向賣家講價，要求減至280元、即低於賣家訂價超過一半購買。

買家提出的價格令賣家不禁回應「賣個盒畀你？」以示拒絕，沒料買家被拒後突然發難，傳出多個訊息大罵，「傻仔，咁囂張做咩啊？」、「淘寶全新都係賣$360、二手賣$290」、「唔好以為Apple賣$700就以為呢樣嘢好貴啦」。賣家深感無奈，只好回覆「你問我覆你就係咁簡單，冇話唔畀你淘寶」，事後他亦直呼：「我唔明呀救命！點解佢仲唔去淘寶？」

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帖文引來網民熱議，不少人均批評涉事買家「講價」幅度過分，狠批「又肉酸又要EQ、IQ低，真陰公」、「壓價唔係一個問題，壓得相當離譜同埋態度囂張狂妄完全唔識尊重人，真係直接Block」、「真係明！有時佢哋開啲價真係侮辱到掉咗都唔賣」。

亦有人認為賣家面對無理取鬧仍冷靜應對非常難得，「賣家脾氣好好，正常不用回覆直接黑名單了」、「你仲肯覆佢都算係咁，其實已讀不回都仲得，一睇就知唔係有心買」。

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港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新，從相片可見，鞋底已嚴重磨蝕，內籠的鞋墊甚至已經變黑，一眾網民紛稱「大開眼界」，直言「貼錢叫我着都要考慮下」。



網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。