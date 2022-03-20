港男售二手電腦椅　布料泛黃現「股印」稱80%新　網民：80%舊就真

不少人都會將自己用不着但仍新簇簇的物品，放上二手交易平台上以較低價出售。最近1名港男在facebook的二手交易群組放售1張電腦椅，聲稱「80%新」及標價80元，但網民一看實物照，卻發現有嚴重使用痕迹，不但布料泛黃、穿洞，甚至有「屁股印」，紛紛笑言「咁都叫80%新，掉返轉80%舊就真」。



有賣家出售1張二手電腦椅，聲稱80%新，但網民一看卻發現有嚴重使用痕迹。（fb「香港全新/二手平價市場」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名賣家在facebook群組「香港全新/二手平價市場」發文，表示放售1張「80%新」的電腦椅，二手價為80元，更表明「手快有手慢冇，冇人要就掉」，要求買家於上水自取。不過，據他上傳的實物照，可見該張電腦椅本來介乎灰色與淺藍色之間，但布料已經泛黃，有2個小洞，也有因長期使用而出現的凹痕。

照片所見，電腦椅的坐墊和椅背均已泛黃，甚至有2個小洞，並非如樓主所指的「80%新」。（fb「香港全新/二手平價市場」）

帖文立即引來網民關注，部份人認為賣家只是開玩笑，但假如是認真放售的話，也只是自取其辱，「80%新嘅應該係賣家個腦」、「我諗會同你買嗰個都應該重口味有特別喜好」、「$80你畀我？包送到我屋企樓下垃圾房？」、「送上門都唔要，真識講笑哄我哋笑下」、「隨時垃圾房執嗰啲都靚過佢」、「黐線，記憶棉啊？」。

同場加映：港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮



港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新，從相片可見，鞋底已嚴重磨蝕，內籠的鞋墊甚至已經變黑，一眾網民紛稱「大開眼界」，直言「貼錢叫我着都要考慮下」。



網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。