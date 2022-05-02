5歲女遭虐待失明半癱　台魔保母夫婦比併凌虐成果　生母身世坎坷

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：宜蘭無牌照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩去年2月收取每月2萬元台幣（約5400港元）照顧5歲大的姓蘇女童，在與他們同住的1個月，女童慘受虐待，被毆打、逼喝尿、被抓腳倒頭旋轉等，至去年3月女童口吐白沫被送院始揭發事件。女童身上有數十處挫傷及瘀傷、頭部有鈍傷、創傷性硬腦膜下出血等，造成水腦症，其右半邊癱瘓、右眼失明，而涉案夫婦的手機通訊，竟充斥虐待招數，呂秋遠律師形他們「彷彿就是以虐待孩子當作唯一的生活樂趣」。

宜蘭地方法院日前判涉案夫婦入獄9年及8年，以及賠償2396萬元，但許鈞恩僅帶了2萬元賠給女童母親，母親堅決拒絕接受。）

她的人生，一言難盡。

她從16歲就自己出來工作，做過檳榔攤、網拍、直播、業務，只要能維生的工作，她都會努力。結婚以後，生下了女兒，才發現先生經常性外遇，不找工作，整天在家玩英雄聯盟，買點數、買造型，甚至逼迫她去賣卵子當家用。只要不從，就會動手掐她的脖子，拿刀威脅要殺害她全家。



蘇姓金童慘被保母夫婦虐待至重殘，現時７歲仍要包尿布，無法自理。（示意圖／GettyImages）

不得已，她只好外出工作，但只要晚10分鐘回家門，就會要求跪在門口打自己巴掌，不然就是他來動手，拿煙灰缸與高跟鞋敲她的頭。男生的家人，知道先生會動手，但是卻說，你活該要惹我兒子生氣，被打也是剛好而已。她因為被打，不斷小產，這一次才順利把孩子生下來。有次孩子得了腸病毒，整天哭鬧，生父聽到以後非常不耐煩，威脅要把女兒丟出去給車撞死。

當天她終於醒了，決定逃出那個「家」，回到基隆娘家。一段時間後，她勇敢的向對方提出離婚的要求，只要單獨行使親權，男方給一個月5000元就好。男人很爽快的答應了，但是只給了一年，後來就人間蒸發，再也不見。

小孩已經五歲了，因為不是很適應幼稚園，於是她在臉書上找保母，希望可以幫她帶半天。因為某個保母家就在自己家附近，她又沒有車，在面談保母後，保母再三保證沒問題，於是決定把孩子交給保母照顧晚上的時間。白天，她努力做直播與網拍賺錢，媽媽偶爾會來照顧孩子，晚上，保母會來帶走孩子，她去做晚班的工作，每天只睡幾小時。

去年2月起，因為同行業裡，外縣市的薪水高一些，保母就向他提議，可以照顧全天，她可以專心工作賺錢。她放心的把孩子交給保母照顧，自己到外縣市檳榔攤工作，下班繼續包檳榔，還要經營網拍、兼差打工等等，只要能正當賺錢的事情都做，每天只睡三到五個小時。她每天跟孩子視訊，看不出孩子有什麼異狀。直到去年的3月5日。就這麼一個月的時間，孩子病危。

女童母親的遭遇相當悲慘，遭丈夫虐待後離家獨力養育女兒，不幸信錯人令女兒身體受重創半癱。（GettyImages）

這時候她才發現，其實所謂的「保母」，根本沒有證照。在檢察官偵辦的過程中，她才從被告與老公的訊息裡，發現被告到底有多冷血。他們的訊息裡，充滿了可怕的惡意，討論如何向她騙更多的錢、如何虐待、餓小孩而不被媽媽發現、互相傳影片與照片讓對方看看虐待的「成果」，甚至原來的虐待方式「玩膩了」，還要想新的花招，看如何可以繼續虐待孩子。

孩子被送到醫院急救，現在語言功能嚴重受損、右半身癱瘓、 腦中需要裝設引流管維繫生命。一審刑事與民事都已經判決，這對夫妻，刑事判刑分別是九年與八年，民事要賠償2396萬。但是，他們當然，沒錢。現在正在上訴中。

寫下這個故事，我只是想要說，不要檢討被害者。這個媽媽的人生，不是我們能想像的，她的疏忽就在於太過相信保母，一個月沒有與孩子實際相處，就發生這樣的悲劇。可是，這種疏忽，是你我可以避免的嗎？或許可以，但，我不敢保證我自己會不會犯下這樣的錯，畢竟我們都是因為信任，才把自己的寶貝交給對方的，不是嗎？

這件事，唯一需要譴責的，就是那對充滿惡意的夫妻。從判決書中，我看到了可怕的惡意瀰漫在他們的簡訊裡，彷彿就是以虐待孩子當作唯一的生活樂趣。但是，我看不到動機，是什麼樣的情況，讓這對夫妻會變成這樣的惡魔？

司法不能還給誰公道，因為傷害已經造成。重點是，請不要譴責被害人，這是我唯一的希望。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）